Trending Today: Porsche 🔷 Spotify 🔷 voestalpine 🔷 Bluesky 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

12:07: Twitter-Ersatz und X-Konkurrent „Bluesky“ öffnet seine Tore für alle

Bluesky möchte eine wichtige Rolle als Gesprächsplattform fĂĽr ein breiteres Publikum einnehmen und X – dem ehemaligen Twitter – Konkurrenz machen. Jetzt ist eine Anmeldung auf Bluesky fĂĽr alle möglich. Noch im Februar sollen externe Entwickler ihre eigenen Server auf dem zugrunde liegenden AT-Protokoll hosten können. Ein Jahr lang war Bluesky in der privaten Beta-Phase aktiv, die nur via Einladung erreichbar war. In der geschlossenen Beta-Phase sollen sich zwischen zwei und drei Millionen Nutzer:innen registriert haben, währenddessen wurden laut Bluesky-CEO Jay Gräber die Moderationsfunktionen weiter ausgebaut und die Infrastruktur in einen stabilen Zustand gebracht. Laut Unternehmensangaben hat die Bluesky-App 1,6 Millionen monatliche Nutzer:innen und 25.000 benutzerdefinierte Feeds.

11:38: Massiver Gewinneinbruch fĂĽr Voestalpine

Der Gewinn des Stahlkonzerns nach Steuern halbierte sich in den ersten drei Quartalen 2023/24 gegenĂĽber dem Vorjahr. In absoluten Zahlen bedeutet das einen GewinnrĂĽckgang von 864 Mio. auf 431 Mio. Euro fĂĽr die voestalpine. Mit 12,4 Milliarden Euro ging der Umsatz um 8,8 Prozent zurĂĽck. Der konjunkturelle Abschwung macht sich laut Konzernangaben in einigen Bereichen bemerkbar: Vor allem im zinssensitiven Segment der Bauwirtschaft, im Maschinen- und Anlagenbau, in der KonsumgĂĽterindustrie sowie bei Investitionen in industrielle Produktionsanlagen. Laut Konzernchef ist damit zu rechnen, dass sich die Lage im weiteren Jahresverlauf wieder zu erholen beginnt. Stabil sind laut Unternehmensangaben (auch im vierten Quartal 23) die Segmente Automotive, Energie und Bahnsysteme.

09:41: Spotify Kursanstieg: 10 Millionen neue Premium-Abonnent:innen in Q4 2023

Der MarktfĂĽhrer im Bereich Musik-Streaming hat im vierten Quartal 2024 10 Millionen Premium-Abonnent:innen dazu gewonnen. Damit verfĂĽgt Spotify insgesamt ĂĽber 236 Millionen zahlenden User:innen weltweit. AuĂźerdem verzeichnete Spotify im letzten Quartal des Vorjahres 602 Millionen monatlich aktive Nutzer:innen – die Wall Street hat mit 601 Millionen gerechnet. Die Zahl stieg damit im Jahresvergleich um 23 Prozent. Auf die positiven Zahlen reagierte die Spotify-Aktie mit einem Kursanstieg: Die Aktie ist heute um 3,8 Prozent auf 231,77 US-Dollar gesprungen. Zuvor hatte die Aktie mit 248,67 Dollar ein Zwei-Jahres-Hoch erreicht.

08:12: Update fĂĽr den Taycan

Porsche hat den Taycan äußerst umfangreich aktualisiert. Die neuen Versionen haben mehr Leistung, mehr Reichweite, beschleunigen schneller und laden kürzer und robuster. Darüber hinaus hat Style Porsche den Design-Auftritt geschärft und die Turbo-Modelle stärker differenziert. Alle Taycan-Versionen verfügen über eine noch umfangreichere Serienausstattung und die jüngste Generation der Porsche Driver Experience mit einem in vielen Bereichen verbesserten Anzeige- und Bedienkonzept.