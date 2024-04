Trending Today: 🔷 Youtube 🔷 OpenAI 🔷 willhaben 🔷 market institut 🔷 Europ Assistance Mobilitätsbarometer 2024 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, NeugrĂŒndungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns tĂ€glich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir kĂŒnftig hier in unserem Ticker eine BĂŒhne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, ProjektankĂŒndigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

14:45: Europ Assistance MobilitĂ€tsbarometer 2024: Jede:r dritte Österreicher:in denkt ĂŒber Anschaffung eines Elektrofahrzeuges nach

Zum zweiten Mal veröffentlicht die Europ Assistance Group das MobilitĂ€tsbarometer. Das unabhĂ€ngige Institut „Ipsos Public Affairs“ fĂŒhrte eine Online-Befragung mit 8.000 Personen aus Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Portugal, Spanien, Tschechien und Österreich durch, um Insights zum MobilitĂ€tsgewohnheiten der EuropĂ€er:innen zu erhalten. Die Ergebnisse zu Österreich zeigen: 70 Prozent besitzen zumindest ein Fahrrad. Damit ist Österreich nach Belgien (72 %) Spitzenreiter in Europa. 63 Prozent geben an, ein Standardfahrrad zu besitzen, 24 Prozent ein Elektrofahrrad. Dennoch bleibt das Auto im Jahr 2023 das wichtigste Fortbewegungsmittel in Österreich. 86 Prozent der befragten Menschen aus Österreich besitzen ein eigenes Auto und 27 Prozent der Haushalte haben sogar mehr als ein Auto. Menschen, die ĂŒber die Anschaffung von Elektrofahrzeugen nachdenken, sind jĂŒnger, hĂ€ufiger mĂ€nnlich und leben urban. Insgesamt denkt jede:r Dritte ĂŒber die Anschaffung eines Elektro- oder Hybridfahrzeugs nach.

14:27: market-Studie aus Oberösterreich: KI-Wissensstand in Unternehmen ist ausbaufÀhig

Immer mehr Unternehmen implementieren kĂŒnstliche Intelligenz in ihr GeschĂ€ftsmodell, das Wissen darĂŒber hat aber noch Luft nach oben. Das zeigt eine market-Studie im Auftrag des Wirtschaftsressorts des Landes Oberösterreich und der oberösterreichischen Arbeiterkammer. Das Fazit lautet: Es gibt jede Menge offene Fragen, man ist sich einig, dass Einsatz und Bedeutung von KI stark zunehmen werden. Die Grundhaltung ist positiv, Arbeitnehmer sind eine Spur skeptischer als Arbeitgeber. Das persönliche Wissen zur KI sei „so gut wie nicht vorhanden“. Nur 27 Prozent der Unternehmensvertreter:innen und zwölf Prozent der BetriebsrĂ€t:innen bezeichneten ihren Informationsstand als „gut“. Befragt wurden von market 167 Unternehmen sowie 197 BetriebsrĂ€te im Rahmen von Expert:innen-Interviews.

14:16: Austrian Overshoot Day: willhaben zeigt Second-Hand als Hebel fĂŒr die Kreislaufwirtschaft auf

Der 7. April 2024 markiert in Österreich den „Austrian Overshoot Day“. Das bedeutet, dass in Österreich lebende Menschen bereits am kommenden Sonntag alle Ressourcen verbraucht haben werden, die der Planet fĂŒr das Land binnen eines Jahres produzieren kann. willhaben nahm dies zum Anlass, um aufzuzeigen, wie viele Millionen Euro an nicht gebrauchten GegenstĂ€nden in heimischen Privathaushalten schlummern und wie viele Tonnen CO2 durch Second Hand-KĂ€ufe gespart werden können. Allein durch die Nutzung des willhaben-Marktplatzes wĂŒrden KĂ€ufer:innen gemeinsam jĂ€hrlich bis zu 170.000 Tonnen CO2-Äquivalent sparen. Damit will willhaben zeigen, dass die positiven Auswirkungen von Second-Hand auf den ökologischen Fußabdruck messbar und bedeutend sind. Im Rahmen einer Marktforschung, an der rund 8.000 Personen teilgenommen haben, wurden willhaben-VerkĂ€ufer:innen gefragt, welche Produkte sie besitzen, die sie nicht mehr verwenden und welchen finanziellen Wert sie diesen zuschreiben. Im Schnitt rechnen die Umfrage-Teilnehmer:innen dabei mit einem Gesamtwert von 600 Euro.

11:59: Youtube: OpenAI-Training durch Videoinhalte der Plattform klarer Regelverstoß

Die Verwendung von YouTube-Videos, um OpenAIs Text-zu-Video-Generator zu trainieren, wĂ€re ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen der Plattform, sagte YouTube Chief Executive Officer Neal Mohan. Laut Bloomberg sagte Mohan in seinen ersten öffentlichen Äußerungen zum Thema, dass er nicht aus erster Hand weiß, ob OpenAI tatsĂ€chlich YouTube-Videos verwendet habe, um sein auf kĂŒnstlicher Intelligenz basierendes Videoerstellungstool namens Sora zu trainieren. Sollte dies jedoch der Fall sein, wĂ€re dies ein „klarer Verstoß“ gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube. Es sei nicht erlaubt, Transkripte oder Videoausschnitte herunterzuladen und diese fĂŒr KI-Trainingszwecke heranzuziehen.