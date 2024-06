Trending Topics: Antonia Rinesch wird neue CEO, Gert Poglin startet als Chief Sales Officer

„Man muss sich alle sieben Jahre neu erfinden“, hat Dynatrace-Gründer Bernd Greifeneder, der Österreichs erstes Software-Unicorn startete, mal in einem Interview mit Trending Topics gesagt. Diese Business-Weisheit haben wir uns zu Herzen genommen – und haben das 2017 gegründete Medien-Startup im siebten Jahr nun neu für die Zukunft auf dem Weg zum MediaTech-Unternehmen aufgestellt.

Antonia Rinesch, die bereits seit fünf Jahren Teil des Medienunternehmens ist, steigt zur CEO auf und wird künftig Trending Topics führen. Rinesch, die ihre Karriere in der Startup-Branche bei Speedinvest startete, war bis dato als Head of Communications & Events bei Trending Topics tätig und hat über die Jahre Know-how und Skills entwickelt, die sie nun reif für die neue Rolle als CEO machen.

„Fünf ganze Jahre durfte ich die erfolgreiche Reise unseres kreativen Medienschiffes durch stürmische sowie ruhige See begleiten. Ich bin stolz und hochmotiviert nun als CEO gemeinsam mit einer ausgesprochen starken Crew und mit unseren zukunftsorientierten Content-Ideen neue Horizonte anzusteuern“, so Rinesch in einem Statement.

Und weiter: „Meine Intention ist es, Trending Topics mit Authentizität, Kopf und Teamgeist durch die bevorstehende digitale Transformation zu navigieren und dabei den Kurs stets zwischen Wachstum und qualitativ hochwertigen Journalismus zu halten. Mit Gert Poglin als CSO bekommen wir einen absoluten Sales-Profi an Bord, der den Segeln frischen Wind geben wird und ich bin gespannt auf die weitere Zusammenarbeit!“

„Wir freuen uns immens, dass Trending Topics endlich eine Frau an der Unternehmensspitze hat. Wir haben vollstes Vertrauen, dass Antonia das führende Medium für Tech, Startups und Innovationen in eine neue Ära führen wird“, so die Co-Founder Bastian Kellhofer und Jakob Steinschaden.

Gert Poglin wird Chief Sales Officer

Gert Poglin, der bis vor kurzem CSO bei myClubs war, wechselt als Chief Sales Officer zu Trending Topics und wird den Vertrieb der gesamten Produktpalette – News-Portal, AI-Software, Print-Magazine, Video-Produktion, Podcast-Reihen & Event-Serien – strategisch weiter mit einem wachsenden Team ausbauen. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe als CSO bei Trending Topics. Mein Ziel ist es, unsere Position als führendes Wirtschaftsmedium weiter zu stärken. Ich möchte innovative Projekte vorantreiben und nachhaltiges Wachstum fördern. Gemeinsam werden wir neue Erfolge erzielen.“

Poglin hat bereits mehrfach bewiesen, dass er Sales-Strukturen von jungen, stark wachsenden Unternehmen schnell und effektiv stärken kann – so war er etwa vor myClubs auch als Head of Sales New Business / Deputy Director Sales bei Prescreen tätig, das nach dem Exit an Xing in onlyfy umbenannt wurde.

„Für mich ist ein guter Verkäufer jemand, der sich gut auf sein Gegenüber einstellen kann. Es geht nicht darum, auf Biegen und Brechen irgendwas zu verkaufen, sondern darum, durch optimal gestaltete Kommunikationswege einen Mehrwert für das Unternehmen des Kunden zu schaffen. Dafür braucht es einen lösungsorientierten Ansatz“, so Poglin. „Bei PreScreen habe ich im Laufe der Tätigkeit die Leitung mehrerer Teams übernommen. Bei MyClubs war mein größter Erfolg, dass ich innerhalb von zweieinhalb Jahren in der Lage war, unsere Kund:innenanzahl zu verdoppeln und unseren Recurring Revenue zu verdreifachen.“

Und weiter: „Mein erstes Ziel bei Trending Topics ist, eine noch effizientere Struktur in den Vertrieb zu bringen. Ich werde die Customer-Base ausbauen und damit eine Baseline an Recurring Revenue schaffen. Gemeinsam mit dem Sales-Team werden wir neue spannende Vertriebskanäle eruieren und auf diese Weise unsere Bestandskund:innen festigen.“

Gründer widmen sich verstärkt Business Development & Newsrooms.AI

Die Gründer von Trending Topics, Bastian Kellhofer und Jakob Steinschaden, bleiben operativ weiterhin für das Unternehmen tätig, können sich aber durch die neue Struktur verstärkt auf neue, zukunftsträchtige Geschäftsbereiche fokussieren. Insbesondere das AI-Spin-off Newsrooms.AI, das als Projekt mit eigenen Developer-Team 2023 gestartet wurde, entwickelt sich sehr dynamisch.

Und weiter: „Jede Branche und jedes Unternehmen muss aktuell in Modernisierung, in Nachhaltigkeit und in Innovationen investieren, um im globalen Wettbewerb attraktiv zu bleiben. Unser Auftrag als Leitmedium für digitale Wirtschaft ist es, diese Prozesse zu begleiten und sichtbar zu machen.“

„Newsrooms.AI entwickelt sich nach dem Aufbau im ersten Jahr mittlerweile sehr stark. Wir haben eine FFG-Förderung erhalten und konnten das AI-Publishing-Tool bereits im Ausland präsentieren“, so Steinschaden und Kellhofer. „2024 können wir Newsrooms.AI mit einem vierköpfigen Entwickler-Team nun breit ausrollen.“

Schon bald wird es dazu weitere Ankündigungen geben – stay tuned!