TRUMP: Offizieller Memecoin des „Krypto-Präsidenten“ macht Milliarden am ersten Tag

Manchmal meint man, in einer Simulation zu leben, aber es passiert wirklich: Zwei Tage vor seiner Amtseinführung in Washington hat Donald Trump bzw. mit ihm verbundene Unternehmen doch wirklich den offiziellen Trump-Memecoin auf den Krypto-Markt gebracht. TRUMP, ein Token auf der für Memecoins beliebten Solana-Blockchain, erfreut sich bereits wenige Stunden nach dem Launch größter Beliebtheit in der Zielgruppe.

So hat TRUMP bereits eine Marktkapitalisierung von knapp 6,3 Milliarden Dollar erreicht, je Token werden aktuell Preise von etwa 30 US-Dollar gezahlt. Reger Handel findet auf eher kleineren, unbekannteren Krypto-Börsen statt, aber auch aufstrebende Exchanges wie Bybit oder Bitget haben den Token schon im Programm. Unter den Memecoins ist TRUMP bereits nur noch von Dogecoin, Shiba Inu und PEPE geschlagen. Geht es in dem Ton wie am ersten Handelstag, also heute, weiter, dann wird der Offizielle Trump-Token größer als SHIB und PEPE sein.

Nach dem Sinn und Zweck des neuen Memecoins muss man gar nicht fragen – wie andere Memecoins ist er im Prinzip ein Fan-Artikel, das man auch hervorragend zum Spekulieren an den Krypto-Börsen nach dem Motto „Finde einen Dümmeren, der den Token zu einem höheren Preis abkauft“ einsetzen kann.

„Trump Memes sollen als Ausdruck der Unterstützung und des Engagements für die Ideale und Überzeugungen dienen, die durch das Symbol „$TRUMP“ und das dazugehörige Kunstwerk verkörpert werden, und sind nicht dazu gedacht, Gegenstand einer Investitionsmöglichkeit, eines Investitionsvertrags oder eines Wertpapiers irgendeiner Art zu sein oder zu werden. GetTrumpMemes.com ist nicht politisch und hat nichts mit einer politischen Kampagne oder einem politischen Amt oder einer Regierungsbehörde zu tun“, heißt es im Kleingedruckten. Ob die Käufer:innen Meme-Kultur und Politik aber auch auseinanderhalten können und wollen, ist eine andere Frage.

80 Prozent der Token unter Kontrolle von Trump-Unternehmen

Interessant ist – wie bei allen Krypto-Token – ein Blick auf die Token-Ökonomie. Der TRUMP-Token ist technisch gesehen ein einfacher Token auf der Solana-Blockchain – nichts, was einen echten Krypto-Nerd aus den Socken hauen würde. Am ersten Tag wurden 200 Millionen von insgesamt einer Milliarde Token zum Handel freigegeben – 80 Prozent der restlichen Token gehören also noch jenen Unternehmen, die sie erzeugt haben. Dabei handelt es sich um die CIC Digital LLC, ein Tochterunternehmen der Trump Organization, sowie die Fight Fight Fight LLC. Zweitere bezieht ihren Namen von Trumps Schlachtruf nach dem Attentat im US-Wahlkampf 2024.

Die 800 Millionen restlichen Token, die derzeit einen theoretischen Wert von etwa 24 Mrd. Dollar haben, sollen in den nächsten drei Jahren in Etappen auf den Markt kommen – eine Gelegenheit für die Trump-Unternehmen, regelmäßig zu frischem Geld zu kommen, unter der Voraussetzung, der Preis der Token verfällt nicht. Beim Launch des Token gab es Zweifel, ob es sich wirklich um einen offiziellen Memecoin des nächsten US-Präsidenten handelt, jedoch hat Trump über seine Social-Media-Accounts die Webseite, über die man TRUMP kaufen kann (entweder mit SOL oder USDC oder mit Apple Pay bzw. Kreditkarte) bereits verlinkt und bestätigt.

Wie mehrmals berichtet, sieht sich Donald Trump als „Krypto-Präsident“ und will dem Thema Kryptowährungen unter seiner Präsidentschaft große Bedeutung einräumen. In Aussicht stehen eine Bitcoin-Reserve für die USA und erleichterte Gesetze für Kryptowährungen. Darauf freuen sich etwa Unternehmen wie Ripple, die sich in den vergangenen vier Jahren Rechtsstreits mit der US-Börsenaufsicht SEC lieferten.