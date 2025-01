TTTech und VERBUND gründen Joint Venture für Energiemanagement

Das österreichische High-Tech Unternehmen TTTech und der Energieversorger VERBUND haben die Gründung des Joint Ventures TTTech ZYNE bekannt gegeben. Das neue Unternehmen wird ab Mitte 2025 eine Echtzeit-Energiemanagement-Lösung auf den Markt bringen, die als Bindeglied zwischen Industrie, Energieversorgern und kommunalen Stadtwerken fungieren soll.

Die Initiative kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Energiemarkt vor großen Herausforderungen steht. Volatile Märkte, steigende Strompreise und die zunehmende Integration erneuerbarer Energien erfordern neue Lösungsansätze. TTTech ZYNE will diese Entwicklungen mit einer „Kombination aus modernen Technologien und fundiertem Marktverständnis“ angehen.

TTTech hat erst vergangene Woche sein Spin-off TTTech Auto für Sicherheits-Software in Kfz an den niederländischen Chip-Hersteller NXP verkauft (Trending Topics berichtete).

Im Zentrum des Angebots steht ein Echtzeit-Energiemanagementsystem, das die intelligente Steuerung von Energieproduktion, -speicherung und -verbrauch ermöglicht. Die Plattformlösung zielt darauf ab, durch standortübergreifendes Management erhebliche Kosteneinsparungen für Industrie- und Gewerbeunternehmen sowie Energieversorger zu realisieren.

Echtzeitenergiedaten zur Optimierung

Technisch basiert das System auf der Verarbeitung von Echtzeitenergiedaten, die eine Optimierung auf verschiedenen Ebenen ermöglichen – von einzelnen Kundeninstallationen bis hin zu kompletten Bilanzgruppen. Die Plattform steuert Energieflüsse und koordiniert die Nutzung erneuerbarer Energien nach wirtschaftlichen Kriterien.

VERBUND-CEO Michael Strugl betont die strategische Bedeutung der Kooperation für die Transformation des Energiemarktes und den Beitrag zur Klimaneutralität Europas. TTTech-CEO Georg Kopetz sieht in dem Joint Venture eine wichtige Erweiterung der bestehenden Kompetenzen und Märkte seines Unternehmens.

Die neue Plattform wurde bereits bei einem ersten Referenzkunden implementiert. Die Ergebnisse sollen im Februar 2025 auf der E-World Energy & Water in Essen präsentiert werden. Der offizielle Marktstart ist für Mai 2025 im Rahmen der The smarter E – Europe/Intersolar in München geplant.