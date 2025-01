Unsicherheit über Krypto-Politik von Trump dämpft Marktstimmung

Ed Prinz ist Vorsitzender von DLT Austria, der renommiertesten gemeinnützigen Organisation in Österreich, die auf Blockchain-Technologie spezialisiert ist. In seinen Gastbeiträgen beschäftigt er sich mit den führenden Krypto-Assets und ihrer Rolle in der Finanzwelt.

Der Krypto-Markt hat heute einen Rückgang erlebt, wobei die gesamte Marktkapitalisierung um etwa 3% auf 3,54 Billionen US-Dollar sank, mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH), die jeweils Verluste von 2,6% in den letzten 24 Stunden verbuchten. Diese Entwicklung wird durch mehrere Faktoren beeinflusst: Die Unsicherheit über die Krypto-freundliche Politik des Präsidenten Trump, der bislang keine erhofften Maßnahmen wie eine Strategische Bitcoin-Reserve oder Steuersenkungen auf Krypto-Gewinne eingeführt hat, dämpft die Marktstimmung.

Makroökonomische Einflüsse wie ein stärkerer US-Dollar aufgrund von Wachstum im Dienstleistungssektor und potenziellen Zolltarifen sowie die Entscheidung der Federal Reserve, weniger Zinssenkungen vorzunehmen, schaffen ein ungünstiges Umfeld für riskante Investitionen wie Kryptowährungen. Zudem scheiterte die Marktkapitalisation daran, über wichtige Unterstützungsebenen zu bleiben, was erhöhten Verkaufsdruck und eine schwächere Käuferaktivität anzeigte. Die langfristige Prognose hängt von zukünftigen politischen Entwicklungen und makroökonomischen Trends ab.

Bitcoin auf 700.000 USD?

Die Diskussion über den Bitcoin-Preis, der möglicherweise bis zu 700.000 USDollar steigen könnte, basiert auf der Annahme, dass die globale Entwertung von Währungen weiterhin anhält. Diese Prognose wird durch die Äußerung eines CEOs von einem bedeutenden Finanzunternehmen gestützt, der auf einem internationalen Wirtschaftsforum darauf aufmerksam machte, dass Bitcoin eine der wenigen Schutzmaßnahmen gegen inflationäre Effekte und Währungsentwertung darstellt. Er argumentierte, dass eine wachsende Besorgnis über die langfristige Wertminderung der eigenen Währung die Nachfrage nach Bitcoin anheben könnte, was den Preis entsprechend in die Höhe treiben könnte. Diese Aussage wird durch die Performance des Bitcoin Spot ETFs dieses Unternehmens bestätigt, der im letzten Jahr zum größten seiner Art wurde, mit mehreren Milliarden US-Dollar an verwaltetem Bitcoin.

Trump investiert 500 Milliarden USD in KI und die Auswirkungen auf Kryptowährungen

Am 22. Januar 2025 kündigte Präsident Trump ein Investitionsprogramm im Wert von 500 Milliarden US-Dollar an, das vorwiegend in die künstliche Intelligenz (KI) in den USA fließen soll. Dieses Projekt, bekannt als „Stargate“, wird von führenden Unternehmen wie OpenAI, SoftBank und Oracle unterstützt, mit Microsoft und Nvidia als Schlüsseltechnologiepartnern. Das Ziel dieser Investition ist es, die USA in der KI-Technologie vor China zu positionieren, indem mehr als 100.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Diese Ankündigung hatte sofortige Auswirkungen auf den Kryptomarkt, insbesondere auf KI-basierte Kryptoprojekte, die teilweise um zweistellige Prozentzahlen stiegen. Der Markt zeigt eine klare Korrelation zwischen Fortschritten in der KI und dem Interesse an Kryptowährungen, die sich auf diese Technologie spezialisieren.

Die neue SEC Crypto Task Force

Die US-Securities and Exchange Commission (SEC) hat eine sogenannte „Crypto Task Force“ gegründet, geleitet von Hester Pierce, auch bekannt als „Crypto Mom“ für ihre proaktive Haltung gegenüber Kryptowährungen. Mark Uyeda leitet die SEC vorübergehend, bis Paul Atkins offiziell vom US-Senat als neuer SEC Commissioner bestätigt wird.

Atkins ist ebenfalls bekannt für seine positive Einstellung zur Kryptowährungsregulierung. Die Aufgabe dieser Task Force ist es, ein Regulierungsrahmenwerk für Kryptowährungen zu entwickeln, das vermutlich stärker pro-Krypto ausgerichtet ist als europäische Modelle, um die Blockchain-Technologie in den USA zu fördern.

Ethereum Staking über ETFs

Ethereum ETFs wurden ohne eine Staking-Komponente lanciert, nachdem die SEC Staking im letzten Jahr aus den Anträgen herausnahm, um die Genehmigung der ETFs zu erleichtern. Staking wird oft als eine Form der Dividende betrachtet, was unter das US-Wertpapiergesetz fallen würde. Nun scheint es, dass unter der neuen SEC-Führung eine Umkehr möglich wird.

Joseph Lubin, Mitgründer von Ethereum, gab zu verstehen, dass ETF-Herausgeber sich auf die Einführung von Ethereum-Staking vorbereiten. Diese Entwicklung könnte Ethereum einen neuen Impuls geben, besonders im Kontext der Kritik, die die Ethereum Foundation aktuell erfährt.

Die Begnadigung von Ross Ulbricht

Präsident Trump hat Ross Ulbricht, den Gründer von Silk Road, begnadigt, der zu zwei lebenslange Haftstrafen plus 40 Jahre verurteilt war. Kurz nach der Begnadigung wurden Bitcoin im Wert von etwa 600 Millionen US-Dollar bewegt, was Spekulationen auslöste, dass diese Transaktionen möglicherweise von Ulbrichts Wallet stammen könnten. Diese Bewegung könnte kurzfristig Volatilität im Bitcoin-Markt verursachen, je nachdem, ob und wie viel Ulbricht verkauft.

Trump Memecoin und dessen Marktdynamik

Während der Unterzeichnung des Stargate-Projekts wurde Präsident Trump zu seinem Memecoin befragt. Seine Antwort, dass er wenig über den Token wisse, führte zu einem sofortigen Wertverlust des Tokens um einige Prozent. Der Trump Memecoin und der Melania Memecoin haben seit ihrem Allzeithoch einen erheblichen Wertverlust erlitten, was die Volatilität und Spekulation rund um solche Projekte unterstreicht. Es bleibt unklar, warum das Trump-Team diese Memecoins herausgegeben hat und welches Ziel verfolgt wurde.

Der Krypto Valley Bericht aus Zug, Schweiz

Der jüngste Bericht vom CV VC Top 50 über das Krypto Valley in Zug, Schweiz, zeigt, dass 2024 ein Investitionsvolumen von 580 Milliarden US-Dollar in Kryptofirmen erzielt wurde, was einem Anstieg von 8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zug ist bekannt für seine „Unicorns“ – Start-ups, die auf mindestens eine Milliarde US-Dollar geschätzt werden. Die Anzahl dieser Unicorns ist auf 17 gestiegen, und bekannte Namen wie Celestia, Hedera, Internet Computer, Polkadot und die Ethereum Foundation sind dort ansässig. Diese Entwicklung könnte jedoch durch die neuen Initiativen der SEC in den USA beeinflusst werden, die mehr Kryptofirmen in die Vereinigten Staaten locken könnten.

Ethereum-Wale und die Staking-ETF-Perspektive

Die Aktivitäten der Ethereum-Wale, also großer Investoren, sind ein Indikator für zukünftige Preisbewegungen. In den letzten Wochen haben diese Wale etwa eine Milliarde US-Dollar in Ethereum investiert. Diese Investitionen könnten auf die Erwartung eines signifikanten Preisanstiegs hinweisen, möglicherweise bis zu 5.000 USDollar pro ETH. Eine plausible Erklärung für diese Investitionen ist die Spekulation über einen Ethereum Spot ETF, der eine Staking-Komponente integrieren könnte.

Staking bedeutet, dass Investoren ihre ETH halten, um das Netzwerk zu unterstützen, und dafür Belohnungen in Form von zusätzlichem ETH erhalten, was einer Art Dividende entspricht. Mit einer pro-Kryptowährungspolitik in den USA und einem Führungswechsel bei der Securities and Exchange Commission (SEC) scheint eine solche Entwicklung nicht nur spekulativ, sondern realistisch. Die on-chain Daten zeigen, dass etwa 330.000 Ether seit dem 7. Januar von Haltern mit einem Bestand zwischen 1.000 und 100.000 Ether akkumuliert wurden, was die These untermauert.

XRP und Solana Futures sowie ETF-Entwicklungen bei der CME und SEC

Die Chicago Mercantile Exchange (CME) könnte im Februar 2025 XRP und Solana Futures eingeführt haben, was durch Hinweise auf ihrer Website angedeutet wurde. Im Jahr 2024 wurden bereits 29,4 Millionen Crypto Futures Contracts gehandelt, was einem Handelsvolumen von etwa 1,7 Billionen US-Dollar entspricht. Diese Futures sind von großem Interesse für institutionelle Investoren, die sich gegen Preisrisiken absichern oder ihre Marktpositionen aktiv managen möchten. Durch das Einsteigen in Long- oder Short-Positionen können sie potenzielle Verluste minimieren oder von Kursbewegungen profitieren.

Parallel dazu signalisieren Entwicklungen bei der Securities and Exchange Commission (SEC), dass ein Solana Spot ETF möglicherweise schon Mitte März 2025 genehmigt werden könnte. Dieser Wechsel in der Führung der SEC könnte die Regulierung im Kryptomarkt beschleunigen und somit die Einführung neuer Finanzprodukte wie ETFs ermöglichen. Ein solcher ETF würde Solana für eine breitere Anlegerbasis zugänglicher machen und könnte die Preisentwicklung positiv beeinflussen. Neben Solana wurden auch Anmeldungen für XRP-ETFs eingereicht, was zeigt, dass der Fokus nicht nur auf einer Kryptowährung, sondern auf einer Diversifizierung des Angebots liegt. Diese regulatorischen und markttechnischen Schritte unterstreichen den Innovationsdrang und die wachsende Akzeptanz von Kryptowährungen im Finanzsektor.

Disclaimer: Dies ist meine persönliche Meinung und keine Finanzberatung. Aus diesem Grund kann ich keine Gewähr für die Richtigkeit der Informationen in diesem Artikel übernehmen. Wenn du unsicher bist, solltest du dich an einen qualifizierten Berater wenden, dem du vertraust. In diesem Artikel werden keine Garantien oder Versprechungen bezüglich Gewinnen gegeben. Alle Aussagen in diesem und anderen Artikeln entsprechen meiner persönlichen Meinung.