ViennaUP 2024: So war das diesjährige dezentrale Startup-Festival

Blitz, Donner, Starkregen, Sonnenschein – bei der diesjährigen ViennaUP gab es über sieben Tage verteilt in Wien einen außerordentlichen Wettermix. Dennoch konnte das dezentrale Startup-Festival eine starke Bilanz vorlegen. Bei mehr als 80 Veranstaltungen haben sich über 10.000 Teilnehmende aus über 90 Staaten vernetzt. Darunter allein 13 Delegationen, unter anderem aus Brasilien, Chile, China, Indien und Japan. Auch aus Europa kamen natürlich viele Besucher:innen, beispielsweise aus Bulgarien, Frankreich, Großbritannien, Italien und Ukraine.

70 Prozent internationale Startups anwesend

„Die ViennaUP wirkt wie ein Turbo für die internationale Positionierung des Standorts. Der Anteil an internationalen Startups konnte von 45 Prozent im letzten Jahr auf heuer fast 70 Prozent gesteigert werden, das ist ein beeindruckender Erfolg. Über die ViennaUP vermitteln wir einem internationalen Publikum das wirtschaftliche Potenzial des Standorts, aber auch die Essenz der hohen Lebensqualität unserer Stadt“, sagt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

An 33 Locations verteilt auf 11 Wiener Bezirke fand das dezentrale Event statt und bot den Besucher:innen ein spezielles Wien-Erlebnis. 40 Progammpartner:innen kombinierten die Veranstaltungen rund um inhaltliche Schwerpunkte wie soziales Unternehmertum, Klimaschutz, künstliche Intelligenz, Potenziale digitaler Technologien für eine umweltbewusste urbane Gesellschaft, Kreativwirtschaft und Business-Leaderinnen.

Erfolgreiche internationale Online-Kampagne

Vorausgegangen ist der ViennaUP eine markante internationale Online-Kampagne. Diese ging an Business-Zielgruppen in ausgesuchten Ländern, darunter auch im CEE-Raum. 41 Millionen Aufrufe hat die Kampagne zur Bewerbung des Startup-Festivals laut Wirtschaftsagentur Wien erhalten. Alleine in Zentral- und Osteuropa habe man 13,4 Millionen Menschen erreicht. Die über 10.000 Teilnehmer:innen reisten unter anderem aus Indien, Chile, den USA, Neuseeland, Japan, Thailand, einigen afrikanischen Ländern, Australien und Malaysia nach Wien. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete die ViennaUP auch ein gestiegenes Interesse von Top-Investor:innen aus Großbritannien.

„Die ViennaUP ist für viele internationale und heimische Startups ein Fixpunkt in ihren Terminkalendern geworden“, so Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien, die auch die Initiatorin des Events ist. „Wien unterstreicht mit diesem erfolgreichen Event die internationale Positionierung als Startup-Hub von Weltformat“.

ViennaUP bot zahlreiche Events

Zu den Highlights des Events zählten der weltweit größte Startup-Wettbewerb „Startup Worldcup“, der „Connect Day“ als zentrale Matchmaking-Veranstaltung für Startups, Corporates/KMU und Investor:innen, und auch die „Impact Days“, eine der größten internationalen Veranstaltungen für soziales Unternehmertum. Die „Creative Days Vienna“ – ein zweitägiger Schwerpunkt für Startups und Unternehmen der Creative Industries – widmeten sich der Frage, wie digitale Technologien kulturelle Erlebnisse verändern und neu prägen.

Beim „Smart City SuMMit“ diskutierten Innovator:innen und politische Entscheidungsträger:innen technologische Lösungen für die Klimawende in Städten. Bei „Lead Today. Shape Tomorrow“, dem größten europäischen Event für weibliche Führungskräfte, wurde darüber nachgedacht, wie der Status quo in der europäischen Technologiebranche neu definiert werden kann, um eine integrativere Zukunft zu schaffen. Ein weiterer Höhepunkt war der dreitägige „Europe Tech Hackathon“, bei dem technische Lösungen für eine umweltfreundliche Zukunft in Europa gesucht wurden. Hoch im Kurs bei den Besucher*innen standen auch die Veranstaltungen zum Thema „Artificial Intelligence“.

Festival findet 2025 wieder statt

Ausgangspunkt für all diese Veranstaltungen war wie jedes Jahr die Festival-Homebase am Wiener Karlsplatz. Sie war der zentrale Treffpunkt für alle Teilnehmenden zum Netzwerken, und um Erfahrungen zu den Veranstaltungen auszutauschen. Außerdem fanden dort Sonderveranstaltungen wie Pitches, Führungen und Workshops statt. Jeden Abend gab es darüber hinaus frische Musik-Acts von Wiener Künstler:innen. Nächstes Jahr wird ViennaUP vom 8. Mai bis 16. Mai 2025 in Wien stattfinden.