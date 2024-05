ViennaUP’24: 10.000 Besucher:innen aus 90 Staaten erwartet

Zum vierten Mal beginnt am 3. Juni 2024 das dezentrale Startup-Festival ViennaUP. Bis zum 9. Juni findet in Wien an verschiedenen Locations eine Vielzahl an Events zu unterschiedlichen Zukunftsthemen statt. Am Mittwoch gaben Stadtrat Peter Hanke und Wirtschaftsagentur Wien-Geschäftsführer Gerhard Hirczi einen Ausblick auf das Großevent und zeigten die erwarteten Zahlen. Über 80 Events finden in elf Wiener Bezirken an insgesamt 33 Locations statt. Erwartet werden wieder rund 10.000 Besucher:innen aus etwa 90 Staaten.

ViennaUP’24 stellt Herausforderungen der Zeit in den Mittelpunkt

Thematisch beschäftigt sich die diesjährige ViennaUP mit den Herausforderungen und Visionen unserer Zeit auseinander. Dazu gehören soziales Unternehmertum, Klimaschutz, Potenziale digitaler Technologien für eine umweltbewusste urbane Gesellschaft Kreativwirtschaft und weibliche Business-Leaderinnen. Gleichzeitig soll das Event aber auch die Werbetrommel für Wien rühren und ein einzigartiges Stadterlebnis bieten. Besucher:innen sollen während der sieben Festivaltage so viel wie möglich von Wien erleben.

„Die ViennaUP setzt bewusst auf mehr als Wachstum, Skalierung und Investor:innensuche. In Wien geht es zusätzlich um gesellschaftspolitische Fragestellungen rund um Klimaschutz oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz zum Wohle der Menschen. Diese Themen bewegen die Szene, in Wien ist der Anteil der Green oder Social Startups auf fast 60 Prozent angewachsen“, erklärte Stadtrat Peter Hanke am Mittwoch.

Wien als „klare Startup-Hauptstadt Österreichs“ im Fokus

Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien, die auch die Initiatorin der ViennaUP ist, betonte die Bedeutung der Themensetzung. „Die Abschätzung von wirtschaftlichen Chancen und Risiken, die sich rund um das Thema Klimaneutralität ergeben, hat mittlerweile für alle unternehmerisch tätigen Menschen einen wichtigen Stellenwert. Hier in Wien finden sie Inspiration, aber auch handfeste Unterstützungsleistungen sowie ein dichtes Fördernetz, um auf gegenwärtige Aufgaben zu reagieren, zukunftsfit zu werden und neuartige Ideen umzusetzen.“

Natürlich soll die Startup-Szene Wiens auch zur Geltung kommen. „Wien ist die klare Startup-Hauptstadt Österreichs: Von den seit 2012 gegründeten rund 3.420 Startups in Österreich entfällt mit 1.613 Unternehmen rund die Hälfte aller Gründungen auf Wien. Mit der ViennaUP, die sich bereits in ihrem vierten Jahr zu einer fixen Größe in Europas Startup-Festivalkalender entwickelt hat, stellen wir Wien als international erfolgreichen und innovativen Wirtschaftsstandort noch stärker in den Fokus“, so Peter Hanke. Das Großevent soll seine Inhalte in unterschiedlichen Formaten vermitteln, darunter Konferenzen, Workshops, Pitches, Hackathons, Messen und „One-to-One-Meetings“.