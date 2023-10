Visa will 100 Mio. Dollar in generative KI-Firmen stecken

Investitionen in KI-Firmen häufen sich angesichts des AI-Booms derzeit massiv. Nun will auch Kreditkarten-Gigant Visa hier verstärkt einsteigen. Der Konzern stellt laut TechCrunch 100 Millionen Dollar für Investments in generative KI-Unternehmen bereit. Speziell will sich der Zahlungsriese auf Firmen konzentrieren, deren Technologien und Anwendungen „die Zukunft des Handels und des Zahlungsverkehrs beeinflussen werden.“

Visa sieht sich als „Pionier der KI-Nutzung im Zahlungsverkehr“

Die Investitionen laufen über Visa Ventures, den 16 Jahre alten globalen Unternehmensinvestitionszweig des Kartenriesen. Visa nimmt für sich in Anspruch, seit 1993 ein „Pionier der KI-Nutzung im Zahlungsverkehr“ zu sein. Nun will der Konzern auch auf generative KI setzen, die Text, Bilder oder andere Inhalte anhand von Textaufforderungen erstellen kann. David Rolf, Leiter von Visa Ventures, sagt, dass generative KI das Potenzial hat, „eine der transformativsten Technologien unserer Zeit zu sein.“

Jack Forestell, Chief Product and Strategy Officer von Visa, erklärt: „Während sich ein Großteil der generativen KI bisher auf Aufgaben und die Erstellung von Inhalten konzentriert hat, wird diese Technologie bald nicht nur die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, neu gestalten, sondern auch den Handel in einer Weise verändern, die wir verstehen müssen.“ In Anbetracht des frühen Stadiums der Branche erwartet man bei Visa vor allem kleinere Investitionen von ein paar Millionen Dollar. Jedoch seien auch größere Investitionen möglich, wenn es dafür gute Gründe gibt.

Unternehmen sollen „echte Probleme im Zahlungsverkehr“ lösen

Was die Kriterien angeht, so sollen vor allem Unternehmen Investitionen erhalten, die „GenAI anwenden, um echte Probleme im Handel, im Zahlungsverkehr und in der Finanztechnologie zu lösen“, so David Rolf. „Dazu gehören B2B-Prozesse rund um den Zahlungsverkehr ebenso wie Infrastrukturen, die einen tiefgreifenden Einfluss auf den Handel haben können. Wir sind an Unternehmen auf mehreren Ebenen des Stacks interessiert, von der Datenorganisation für GenAI bis hin zu den Erfahrungen, die Nutzer:innen bei der Arbeit oder in ihrem Privatleben machen werden.“ Ebenfalls wichtig sei ein verantwortungsvoller Umgang mit KI, der mit den Richtlinien von Visa übereinstimmt.