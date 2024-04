neoom-Spin-off Vollstrom: „Die Energiewende geht viel zu langsam!“

Von der PV-Anlage am Dach über die Ladestation und den Stromspeicher bis hin zum Blitzschutz: Das Leobersdorfer Startup Vollstrom will alles aus einer Hand anbieten und quasi schlüsselfertig an den Kunden liefern. Der möglicherweise entscheidende Vorteil gegenüber anderen Unternehmen steckt dabei möglicherweise im Cap Table.

Denn Vollstrom ist kein typisches Startup, sondern vielmehr ein Spin-off eines oberösterreichischen Energie-Scale-ups. Denn 65 Prozent gehören dem oberösterreichischen Scale-up neoom über die eigens eingerichtete neoom partner holding GmbH, und die Mitgründer Maximilian Rosner war früher als „Head of projects Wien Süd“ bei neoom tätig. Im Interview erklärt Rosner, wie Vollstrom funktioniert.

Kannst du uns dein Startup vorstellen? Was macht ihr genau?

Maximilian Rosner: Wir planen und realisieren mit Vollstrom Solarkraftwerke, also PV und Speicher für Private und Gewerbe. Wir setzen hierbei auf hohe Qualität und Professionalität sowie die innovativsten Lösungen im Bereich der Speicherung dezentral erzeugter Energie und der intelligenten Vernetzung der Anlagen. Eine wesentliche Rolle spielen auch die innovativen Energy Skills von neoom.

Wer gehört zum Gründungsteam deines Startups?

Die Vollstrom wurde von mir und drei Co-Foundern – Stefan Molikowitsch, Alexander Richter und Gabriel Bucsa – gegründet. Wir alle bringen einige Jahre an Erfahrung in der PV-Branche, insbesondere im Gewerbebereich mit und ergänzen uns perfekt. Mit on board ist bei uns die neoom AG.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup? Wie und warum hast du angefangen?

Wir haben einfach bemerkt, dass die Energiewende viel zu langsam voran geht! Es scheitert an Fachkräften, an Professionalität und Qualität und insbesondere an innovativen Lösungen im Sinne der Speicherung und intelligenten Vernetzung von dezentraler Energieerzeugung. In diesem Kontext wollen wir gemeinsam mit neoom einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung dieser Probleme leisten und mit frischem Wind die Energiewende rocken.

Was unterscheidet dein Startup von der Konkurrenz? Was macht euch einzigartig, was ist die USP?

Wir verstehen uns als Turn-Key-Anbieter. Bei uns bekommt der Kunde ein Rundum-Sorglos-Paket, individuell auf seine Bedürfnisse angepasst. Wir erstellen für jede Anfrage ein ganzheitliches Energiekonzept (Photovoltaik, Speicher & Ladeinfrastruktur) und machen uns hierbei innovative Energy Skills – Dienstleistungen im Energiebereich – zu nutze: angefangen bei Energiegemeinschaften, Teilnahme am Spotmarkt, intelligente Speicherbewirtschaftung, Überschusspriorisierung, etc. Wir schrecken vor allem auch nicht vor fremden Gewerben zurück, sodass unser Kunde sich wirklich um so gut wie nichts kümmern muss. Außerdem arbeiten wir fast ausschließlich mit eigenem Personal – vom Verkäufer, Planer bis zum Monteur und Elektriker – und legen dadurch eine hohe Qualität und Professionalität an den Tag.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Wir realisieren unsere Anlagen mit neoom-Speichersystemen und den innovativen neoom Energy Skills wie CONNECT (Energiemanagement), GRIID (Teilnahme am Spot-Markt), KLUUB (Energiegemeinschaften), und viele mehr. Darüber hinaus bekommen wir von unseren Lieferanten die aktuellen Top-Produkte (PV-Module, Unterkonstruktion, Ladeinfrastruktur), um ein perfekt abgestimmtes Solarkraftwerk anbieten zu können.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Unser Fokus liegt einerseits auf Pionier-Unternehmen, welche für ihren Betrieb eine nachhaltige, günstige, unabhängige und sichere Energieversorgung generieren wollen und hierbei auf hohe Qualität setzen. Daneben sprechen wir natürlich auch Privatpersonen mit Affinität zu innovativen Lösungen im Energiesektor an. Wir versuchen uns über einen hohen Digitalisierungsgrad und starker Online-Präsenz am Markt durchzusetzen; ein wesentliches Keyword ist jedoch auch „Networking“.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Wir haben eine starke Unterstützung von der neoom AG für die Ramp-up-Phase erhalten und können uns seitdem über das operative Geschäft selbst finanzieren.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären? Wie generiert dein Startup Einnahmen?

Wir verkaufen Projekte und damit Hardware, Software und Dienstleistungen. Zusätzlich können wir über Service-/Wartungsverträge laufende Einnahmen generieren.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup? Habt ihr spezifische Ziele für die Zukunft?

: Wir konnten bereits seit Gründung im Mai 2023 ein starkes Wachstum auf mittlerweile 25+ Mitarbeiter verzeichnen. Dies wollen wir fortsetzen, um größere und noch anspruchsvollere Projekte realisieren zu können. Auch ein weiterer Standort ist in den nächsten Jahren nicht auszuschließen.

Hast du Tipps für andere Gründerinnen und Gründer?

Seid mutig – macht Fehler!

Diese Story ist mit dem Startup Interviewer, einem AI-Tool von Trending Topics entstanden. Willst du ebenfalls zu deinem Startup von unserer AI interviewt werden, dann klicke hier.