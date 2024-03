watttron: Deutsches Verpackungs-Startup sammelt 12 Mio. Euro ein

Im Jahr 2016 ist das deutsche Startup watttron an den Start gegangen und hat sich seither in den Bereichen digitale Temperaturegelsysteme sowie nachhaltige Verpackungen etabliert. Das Jungunternehmen ist eine Ausgründung des Institut für Verarbeitungsmaschinen und Mobile Arbeitsmaschinen der Technischen Universität Dresden und dem Fraunhofer Institut für Verarbeitungsmaschinen und Verpackungstechnik Dresden. Nun hat watttron in einer Series B-Finanzierungsrunde 12 Mio. Euro eingesammelt.

Heizsystem ermöglicht Thermoverformung für Verpackung

Angeführt haben die Finanzierungsrunde der Circular Innovation Fund (CIF) und der European Circular Bioeconomy Fund (ECBF). Der CIF, ein globaler Venture Capital Fund mit Schwerpunkt auf Innovationen in der Kreislaufwirtschaft, wird gemeinsam von der europäischen Demeter und der nordamerikanischen Cycle Capital verwaltet. Ebenfalls beteiligt sind langjährige Partner von watttron wie der TGFS Technologiegründerfonds Sachsen, Constancia New Business (CNB), SKion GmbH und BA Rico Kleinhempel.

Die neue Finanzierungsrunde soll es watttron ermöglichen, seine technologischen Fähigkeiten im Bereich nachhaltiger Verpackungslösungen weiter auszubauen. Das Jungunternehmen will sich nun auf den amerikanischen und den asiatischen Märkten etablieren. watttson hat ein eigenes, patentiertes Heizsystem entwickelt, mit dem sich verschiedene thermische Prozesse in der Fertigungsindustrie vollziehen lassen. Dazu gehört die Thermoverformung, bei der verschiedene Materialien ihre Form durch Hitze gezielt verändern können. Auch Siegel- und Schweißprozesse sind mit dem System möglich. Damit lassen sich weltweit komplizierte Verpackungs-Geometrien umsetzen.

watttson sieht Nachhaltigkeit als „ernsthafte Verpflichtung“

Diese besonders präzisen und effizienten Vorgänge sollen in der Fertigungsindustrie zu mehr Umweltfreundlichkeit führen. “Nachhaltigkeit ist für uns keine vorübergehende Modeerscheinung, sondern eine ernsthafte Verpflichtung. Wir sind überzeugt, dass die Zukunft der Verpackungsindustrie von nachhaltigen Praktiken geprägt sein wird. Daher freuen wir uns, mit der Unterstützung der ECBF und des Circular Innovation Fund dazu beizutragen”, sagt Marcus Stein, CEO von watttron.

„Die Technologie von watttron markiert einen bahnbrechenden Fortschritt im Bereich nachhaltiger Verpackungen. Sie trägt dazu bei, die CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren, indem sie den Material- und Energieverbrauch minimiert und die Verwendung von Monomaterialien ermöglicht. Dadurch wird die Recyclingfähigkeit erheblich verbessert. Diese Investition geht jedoch über finanzielle Unterstützung hinaus; sie ist ein klares Bekenntnis zur Vorreiterrolle für eine grünere und effizientere Zukunft in der Verpackungsindustrie. Indem sie gleichzeitig die Produktionseffizienz und die Kosteneffizienz steigert, ebnet sie den Weg für eine nachhaltige Entwicklung und Innovation“, erklärt Guillaume Gras, Investment Director von ECBF.