Waymo-Robotaxis kommen 2025 nach Tokio

Der Robotaxi-Anbieter Waymo hat in den letzten Jahren eine starke Präsenz in den USA aufgebaut und kürzlich eine der größten Tech-Finanzierungsrunden aller Zeiten in Höhe von 5,6 Milliarden Dollar aufgestellt. Nun will das Unternehmen auch über die USA hinaus expandieren. Waymo wird Anfang 2025 damit beginnen, seine autonome Fahrzeugtechnologie in Tokio zu testen. Dies ist laut TechCrunch das erste Mal, dass die Robotertaxis des Alphabet-Unternehmens auf öffentlichen Straßen außerhalb der USA fahren werden.

Waymo testet Robotaxis in „Road Trips“

Der Umzug nach Japan ist Teil von Waymos „Road Trips“. Dabei handelt es sich um ein Entwicklungsprogramm, bei dem das Unternehmen seine Technologie in verschiedenen Städten testet. Jede Stadt stellt hierbei andere Herausforderungen. In Tokio zum Beispiel werden die Waymo-Robotaxis mit Linksverkehr und einer dichten städtischen Umgebung konfrontiert.

Bisher konzentrierten sich diese Fahrten auf ein Dutzend US-Städte. Dabei ging es meist darum, bestimmte Bedingungen oder Umgebungen zu testen, wie z. B. Regen in Miami oder extreme Hitze im Death Valley in Kalifornien. Das Unternehmen hat seine Fahrzeuge auch in Buffalo, Washington, D.C., Las Vegas und Seattle getestet. Normalerweise bringt Waymo zunächst eine kleine Flotte in eine Stadt, wo ein Mensch das Fahrzeug manuell steuert und bestimmte Gebiete kartiert. Die Fahrzeuge testet man schließlich im autonomen Modus, zunächst mit einem menschlichen Fahrer hinter dem Lenkrad.

Kooperation mit japanischer Taxi-App

Waymo sagte, dass es im Rahmen seines japanischen „Roadtrips“ mit der Taxi-App GO und dem Taxiunternehmen Nihon Kotsu zusammenarbeiten wird. Nihon Kotsu wird nach Angaben des Unternehmens die Verwaltung und Wartung der Waymo-Fahrzeuge übernehmen.

Zunächst werden die Fahrer:innen von Nihon Kotsu die Fahrzeuge manuell bedienen, um wichtige Bereiche der japanischen Hauptstadt zu kartieren. Dazu gehören die Stadtviertel Minato, Shinjuku, Shibuya, Chiyoda, Chūō, Shinagawa und Kōtō. Waymo sagte, dass es mit dem Team von Nihon Kotsu zusammenarbeitet, um dessen Mitarbeiter:innen in der Bedienung der selbstfahrenden Jaguar I-Pace Fahrzeuge von Waymo zu schulen.

Die Ankündigung kommt nur eine Woche nach der Ankündigung von GM, sein Cruise-Robotaxi-Programm einzustellen, eine Entscheidung, die auch die Pläne zum Start eines fahrerlosen Ride-Hailing-Dienstes in Japan mit dem Partner Honda beendete. Im Oktober 2023 kündigten Honda, Cruise und GM Pläne an, im Jahr 2026 gemeinsam einen Robotaxi-Service in Tokio zu starten, bei dem die eigens von Cruise gebauten Robotaxis namens The Origin zum Einsatz kommen.