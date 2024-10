We, Robot stellt vor: Autonomer Tesla-Shuttle “Robovan“ und humanoider Roboter “Optimus“

Beim Tesla-Event “We, Robot“, das gestern Abend im Warner Bros. Studio nahe Los Angeles, Kalifornien, stattfand, präsentierte Elon Musk nicht nur das neue Robotaxi. Er stellte auch zwei weitere Innovationen vor: die “Robovans“ als selbstfahrende Shuttles und den humanoiden Roboter “Optimus“.

Großer Shuttle-Van für 20 Personen

Beim Robovan soll es sich um ein autonom fahrendes Elektro-Shuttle in der Größe eines kleinen Busses handeln. Er wurde laut der Tesla-Präsentation für den Transport von Menschen in stark besiedelten Gebieten konzipiert und soll Platz für bis zu 20 Personen haben, aber laut Musk auch für den Warentransport genutzt werden.

Die Kabine ist in Weiß gehalten, mit kühler Umgebungsbeleuchtung und TV-Bildschirmen an beiden Enden des Innenraums. Im Inneren gibt es vier Sitzreihen, durch einen Mittelgang geteilt. Da alle Reihen zur Fahrzeugmitte ausgerichtet sind, würden sich die Passagier:innen während der Fahrt gegenüber sitzen. Es wurden Visualisierungen präsentiert, die den Robovan als Diner, Camper und Schulbus zeigen.

Keine spezifischen Angaben zum Markteintritt

Elon Musk erwähnte bei seiner Präsentation weder, wie viel der futuristisch aussehende Robovan kosten würde, noch nannte er ein voraussichtliches Produktionsdatum. Er machte auch keine Angaben zum geplanten Markteintritt des Mini-Busses, versprach dem Publikum vor Ort allerdings: „Wir machen das und es wird so aussehen.“

Vielleicht hat der Tesla-Chef aus seinen oft zu optimistischen Ankündigungen in der Vergangenheit gelernt. Mindestens seit fünf Jahren kündigt Musk den kurz bevorstehenden Markteintritt seiner selbstfahrenden Fahrzeuge an. 2016 behauptete Musk, ein Tesla-Fahrzeug würde bis 2017 autonom von Los Angeles nach New York City fahren. Für 2020 prophezeite der Milliardär ein Jahr zuvor eine Million Robotaxis auf der Straße – dann verschob er den Plan auf 2023. Wie Trending Topics berichtete, soll Teslas Robotaxi 2026 oder 2027 in Produktion gehen, weshalb mit dem Robovan wohl frühestens erst in drei Jahren gerechnet werden kann.

Humanoider Roboter “Optimus“

Ein Teil der langfristigen Wachstumsstrategie des Elektrofahrzeugherstellers sollen auch Roboter sein. Besser gesagt, einer der wichtigsten, denn Musk stellte den humanoiden Roboter “Optimus“ vor und bezeichnete ihn als “das bedeutendste Produkt, das es jemals gab“.

Dieser soll laut dem Tesla-Chef in Zukunft umgerechnet zwischen 25.600 und 27.500 Euro kosten und einen Gewinn von einer Billion Dollar pro Jahr einfahren. Anleger:innen wurde prophezeit, dass der Börsenwert von Tesla um weitere 25 Billionen Dollar steigen könnte. Erneut wurden keine Angaben zum Zeitpunkt gemacht, zu dem der Roboter verfügbar sein soll. Optimus wurde von Musk als fleißiger Helfer beschrieben, der sowohl Arbeiten in der Produktion als auch im Haushalt erledigen kann. Er werde die Menschheit in “eine Zukunft von bislang nicht vorstellbarem Überfluss“ führen.