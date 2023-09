Wie Social Impact Leben verändert, Sexismus in der Tech-Branche & die Arbeitswelt der Zukunft

Belinda Esterhammer träumt davon, die Welt gerechter zu machen. Ursprünglich in Österreich aufgewachsen, lebt und arbeitet sie jetzt in Hongkong als CEO von The DO Asia. Dort ist sie für die Leitung und Überwachung von Programmen mit Social Impact-Fokus verantwortlich. Darunter: Die Unterstützung von Sozialarbeiter:innen, die Humanisierung von Smart Cities, die Förderung von Nachhaltigkeit im Einzelhandel und die Verbesserung der Zukunft der Arbeit.

Zusätzlich zu ihrer beruflichen Tätigkeit hat Belinda auch schon zahlreiche eigene Initiativen ins Leben gerufen. Dazu gehört das NextGen Network, ein gemeinnütziges Mentoring-Netzwerk für Schülerinnen und Studentinnen in Hongkong. Außerdem engagiert sie sich als Mitglied des Komitees von TEDxTinHauWomen. Als Technik-Enthusiastin setzt sie sich leidenschaftlich für die Stärkung von Frauen in der Branche ein und ist Mitbegründerin und Vorsitzende von Women in Tech APAC.

Im Podcast sprechen wir mit Belinda Esterhammer über:

Unterschiede zwischen Europa und Asien in den Bereichen: Work Approach, Innovation und Nachhaltigkeit

Erfolgreiche The DO-Projekte in Zusammenarbeit mit Unternehmen

Wie Women Empowerment im Alltag aussehen kann

Eigene Initiativen zur Förderung von Frauen und Mädchen

Das Sexismusproblem in der Technologiebranche

Die Nutzung von KI-Tools zur Erreichung der SDGs

Ratschläge für Unternehmen und Einzelpersonen, die in der Gen Z-Welt von morgen arbeiten werden

