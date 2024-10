Wiener VC Calm/Storm unter den Top 10 aktivsten FemTech-Investoren in Europa

Der Wiener VC Calm/Storm von Lucanus Polagnoli zählt laut den jüngsten Ergebnissen der US-Privatmarktdaten-Plattform “Pitchbook“ zu den zehn aktivsten FemTech-Investoren weltweit. Gerade wurde zudem der neue FemTech Report gelauncht, der künftige Chancen für Innovationen im Bereich der Frauengesundheit aufzeigt. Und Philippa Allen, die diesen federführend erstellt hat, steigt zur Senior Investment Analystin auf.

Investments in 11 FemTech-Startups

Calm/Storm ist eines der wenigen europäischen Risikokapitalunternehmen mit einem so starken FemTech-Fokus und positioniert sich als Marktführer in dieser Nische. So ging auch das erste Investment des VCs an ein FemTech-Startup: “Keleya“, eine App für Schwangere, die Fitnessprogramme und Gesundheitsinformationen bereitstellt. Mittlerweile hat der 2020 gegründete VC Calm/Storm insgesamt in elf FemTech-Startups investiert.

Zu diesen zählen “Béa Fertility“ aus Großbritannien mit einer alternativen Methode für Fruchtbarkeitsbehandlungen, “FemHealth Insights“, eine US-Plattform, die Daten von über 1400 Unternehmen im Bereich Frauengesundheit bereitstellt, sowie “Levy“, ein Startup, das eine softwarebasierte Lösung für Fruchtbarkeitskliniken und Gynäkologen entwickelt hat. Weitere Investitionen umfassen “MoonRise“, ein Online-Studio für Frauen, das ein 12-wöchiges Programm zur Überwindung von Beckenbodendysfunktionen anbietet, und “P.Happi“, ein Startup, das ein Serum für das intime Mikrobiom von Frauen entwickelt hat. Zu den weiteren FemTech-Startups, in die Calm/Storm investiert hat, gehören “Leda Health“, “The Lowdown“, “Meela“, “Fertifa“ und “Inne“ – alle mit Sitz in Großbritannien oder den USA.

FemTech ist kein Nischenthema

Dass Investitionen in die Frauengesundheit kein Nischenthema sind, betont Calm/Storm im aktuellen FemTech Report. Dem Bericht zufolge könnte die Schließung der geschlechtsspezifischen Gesundheitslücke laut Weltwirtschaftsforum die globale Wirtschaft um eine Billion Dollar ankurbeln – durch höhere Erwerbsbeteiligung und Produktivität der Frauen.

Immenses Marktpotenzial und KI als Treiber

“Wir haben bemerkenswerte Innovationen im FemTech-Bereich gesehen, sowie erste große Kapitalbeschaffungen in Europa. Wir stehen an einem entscheidenden Punkt, an dem Investoren das immense Marktpotenzial nicht länger ignorieren können“, so Gründungspartner Polagnoli. Für ihn ist klar: “Frauengesundheit hat enormes Potenzial – sowohl in Bezug auf Wirkung als auch auf Renditen.“

Laut Report wird der Frauengesundheitssektor künftig durch KI erheblich vorangetrieben. “Mit Fortschritten in der Technologie betreten wir eine neue Ära, in der KI-basierte Entscheidungshilfen noch mehr Innovation fördern.“ Als Beispiel nennt Polagnoli das Portfoliounternehmen “Levy“.

FemTech-Trends 2024 und darüber hinaus

Der Report hebt zudem “entscheidende Innovationsfelder“ im FemTech-Bereich hervor, die für Investoren künftig von Interesse sein könnten, darunter sexuelle Gesundheit und Wohlbefinden, Menopause, spezifische Krebserkrankungen bei Frauen sowie bedarfsgerechte Verhütung.

FemTech-Sektor von Frauen dominiert

In 70 Prozent aller FemTech-Unternehmen ist mindestens eine Gründerin involviert, weiß Ekaterina Gianelli, Venture Partnerin bei Calm/Storm. Sie weist jedoch auf Herausforderungen bei der Finanzierung hin: “Obwohl Frauen einzigartig positioniert sind, um Gesundheitsprobleme anzugehen, die alle Geschlechter betreffen, bleibt die Finanzierungslücke für von Frauen geführte Startups in allen Branchen eine große Hürde.“

Philippa Allen wird Senior Investment Analystin

Seit September 2023 ist Philippa Allen als Visiting Analyst bei Calm/Storm und maßgeblich an der Erstellung des FemTech Reports beteiligt, insbesondere in der Analyse von Trends und Chancen im FemTech-Bereich. Ab Januar 2025 wird sie das Team als Senior Investment Analyst verstärken. Laut Calm/Storm hat Allen in kürzester Zeit einen Namen auf dem europäischen VC-Markt gemacht und war wesentlich an den jüngsten Investments des VCs beteiligt.