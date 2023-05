Wir durchleuchten den AI Act – mit Franziskos von 7Lytix

Der AI Act der EU, der demnächst in Brüssel beschlossen werden soll, hat es in sich: Er wird nicht nur ChatGPT und Co an die Kette nehmen, sondern auch ordentliche Auswirkungen darauf haben, wie Startups und Unternehmen in Europa künftig mit Künstlicher Intelligenz arbeiten dürfen. Um Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir heute einen ausgewiesenen AI-Experten im Podcast zu Gast, nämlich Franziskos Kyriakopoulos vom Linzer AI-Startup 7Lytix. Die Themen

der AI Act – the Good, the Bad & the Ugly

Die Definition von AI

Foundation Models vs AGI

Verbotene KI

Hochrisiko-KI

Strategien für Startups und KMU

Open Source und die Forschung

Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at.