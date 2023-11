Wir haben Österreichs erste Gigafactory gefunden!

Eigentlich hat alles schon 2008 begonnen, mit der Entwicklung des E-Motorrads Johammer. Aus diesem Projekt hat sich dann mit VoltLabor ein Hidden Champion in Sachen Akkutechnologien in Österreich entwickelt, und heute gehört die Firma zu Miba, einem wichtigen oberösterreichischen Tech-Unternehmen im Mobilitätssektor. VoltLabor heißt heute Miba Battery Systems und ist vorne mit dabei, wenn es um Akkus für E-Autos und Co geht. Und: Die VoltFactory in Bad Leonfelden ist Österreichs erste Batterie-Fabrik, die von der installierten Kapazität her heute im Bereich von einem Gigawatt liegt – eine so genannte Gigafactory.

Und um über diese Entwicklungen zu sprechen, begrüßen wir heute im Podcast Stefan Gaigg, den CEO von Miba Battery Systems. Es geht um:

Wie alles mit dem „Johammer“ begann

VoltLabor und der Exit an Miba

Wie Miba Battery Systems entstand

Die VoltFactory und die Ausbaupläne

Europas Rolle zwischen den USA und Asien bei E-Mobilität und Batterien

Akkutechnologie: NMC- vs. LFP-Akkus

Die Feststoffbatterie



