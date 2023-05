Wolt: So fordern die Finnen Foodora und Lieferando in Wien heraus

Die Branche der Lieferdienste ist im Umbruch. Mjam benennt sich in Foodora um, Flink und Jokr haben zugesperrt, und bei Gurkerl gab es Umstrukturierungen. Währenddessen untersucht die Wettbewerbsbehörde die hohe Marktkonzentration rund um Foodora (Delivery Hero) und Lieferando (Just Eat Takeaway) Da platzt jetzt plötzlich der finnische Liefer-Service Wolt in Wien herein und positioniert sich als Alleslieferer. Was das bedeutet und was dahinter steckt, darüber sprechen wir im heutigen Podcast mit Clemens Brugger, Country Manager von Wolt in Österreich. Es geht um:

Was Wolt in Wien zu bieten hat

Ausbau von Restaurants hin zu Händlern

Mögliche Partnerschaften mit Supermarktketten

Die bisherige Marktkonzentration rund um Foodora (Delivery Hero) und Lieferando (Just Eat Takeaway)

Die Arbeitsbedingungen für die Bot:innen

Transparenz bei Lieferpreisen

Der US-Eigentümer DoorDash



Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at.