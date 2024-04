Wormhole: Airdrop des W-Token macht Krypto-Protokoll zu Milliarden-DAO

Dass die Krypto-Bridge Wormhole noch vor zwei Jahren, 2022, das Ziel einer der größten Cyber-Attacken der Blockchain-Welt war, die Usern damals umgerechnet rund 320 Mio. Dollar kostete, tut der Popularität des neuen W-Token keinen Abbruch. In einem Airdrop wurden heute 617 Millionen W-Token an qualifizierte User verteilt. Bei einem Preis von aktuell etwa 1,30 Dollar je Token kommt das Krypto-Projekt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von etwa 2,34 Milliarden Dollar. Für den Empfang berechtigt waren etwa eine Million Wallets, wobei man diese Zahl nicht mit Personen dahinter gleichsetzen kann, da eine Person mehrere Wallets haben kann.

Wormhole dient als Plattform zur Vernetzung von etwa 30 verschiedenen Blockchains, um aktuell etwa 200 Multichain-Apps zu ermöglichen. Verbunden werden etwa Ethereum, Avalanche, Solana, Polkadot, Algorand und viele weitere Chains, damit Apps auf mehreren laufen können und sich nicht für eine einzelne entscheiden müssen. Der W-Token dient künftig als Governance-Token, was bedeutet, dass Besitzer:innen Stimmrechte für Weiterentwicklungsschritte von Wormhole bekommen. Mitbestimmt werden können soll künftig etwa, welche Blockchains an das Netzwerk angebunden oder wieder abgestoßen werden oder wie die Gebührenstruktur für die Nutzung gestaltet wird.

Der W-Token selbst basiert aktuell auf Solana und soll später auch auf Ethereum und dessen Layer-2-Lösungen funktionieren. Vorerst wurden lediglich 6,78 Prozent aller Token via Airdrop verteilt. Der Rest soll dann über die nächsten vier Jahre nach und nach an unterschiedliche Stakeholder freigegeben werden. Das soll unter anderem vermeiden, dass Token gleich zu Beginn in großen Mengen verkauft werden, was wiederum den Preis schnell destabilisieren könnte. Gehandelt werden kann der W-Token aktuell bei Binance sowie den dezentralisierten Exchanges Orca und Jupiter im Solana-Ökosystem.

DAO soll über Geschicke von Wormhole entscheiden

Wormhole selbst wird von Entwickler:innen dazu eingesetzt, um Token bzw. eigentlich deren Werte von einer Blockchain auf die andere übertragen zu können. Solche Krypto-Brücken gibt es mehrere. 2022 wurden Wormhole, Nomad oder Ronin Ziele von Hacker-Angriffen, weil sie diesen Möglichkeit boten, sich in den Wechsel von Blockchain zu Blockchain zu zwängen und dort dann Token im Wert von hunderten Millionen Dollar abzuziehen.

Der W-Token soll nun eine zentrale Rolle in der Zukunft des Projekts spielen. „Mit der Einführung von W wird das Wormhole-Protokoll weiter dezentralisiert. Durch eine strategische Einführung wird W zu einem nativen Multichain-Token, der die einzigartigen Stärken der Solana- und EVM-Ketten nutzt und gleichzeitig das erste Multichain-Governance-System der Branche einführt“, heißt es seitens der Macher:innen. In einer so genannten DAO (Decentralized Autonomous Organisation) soll eine Community von Token-Besitzer:innen über die Geschicke des Protokolls entscheiden.