Zalando kauft Konkurrenten About You für 1,2 Mrd. Euro

Der Online-Modehändler Zalando und die About You Holding haben heute eine Vereinbarung über einen strategischen Unternehmenszusammenschluss bekannt gegeben. Im Rahmen der Transaktion plant Zalando die Übernahme von About You durch ein öffentliches Übernahmeangebot zum Preis von 6,50 Euro je Aktie in bar. Der deutsche Online-Modehändler kauft About You damit für ca. 1,2 Mrd. Euro was einem Aufschlag von 67 % gegenüber dem Schlusskurs vom 10. Dezember entspricht.

Während Zalando mit einer Marktkapitalisierung von etwa 8 Milliarden Euro hat durch About You, ursprünglich eine Tochter des Versandhauses Otto, vor vielen Jahren Konkurrenz bekommen. About You, ebenfalls börsennotiert, ist deutlich kleiner, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 650 Mio. Euro.

Durch den Zusammenschluss soll ein führendes europäisches E-Commerce-Ökosystem im Mode- und Lifestyle-Segment entstehen. Die Unternehmen wollen dabei eine Dual-Brand-Strategie verfolgen und ihre jeweiligen Marken eigenständig weiterführen. Besonders im B2B-Bereich erwarten die Unternehmen Synergieeffekte durch die Kombination ihrer E-Commerce-Plattformen.

73 Prozent sollen an Zalando gehen

Großaktionäre, darunter die Otto-Gruppe und Heartland A/S, haben bereits verbindlich zugesagt, ihre Anteile von zusammen rund 73 Prozent des About You-Grundkapitals an Zalando zu verkaufen. Das Management von ABOUT YOU, einschließlich der drei Gründer, soll nach Abschluss der Transaktion in seiner Position verbleiben.

Die Fusion steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen. Das fusionierte Unternehmen strebt mittelfristig eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 10 und 13 Prozent an. Die Finanzierung des Übernahmeangebots erfolgt aus den vorhandenen Barmitteln von Zalando. Beide Unternehmen betonen, dass sie einen konstruktiven Dialog mit den Beschäftigten führen wollen, um die bestehende Unternehmenskultur zu bewahren.