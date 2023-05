Zellrebell: Hautunreinheiten mit Nahrungsergänzungsmitteln bekämpfen

Hauterkrankungen äußern sich häufig durch das Auftreten von Pickeln, Rötungen und Hautausschlägen. Dies kann bei den Betroffenen im Laufe der Zeit zu einer emotionalen Belastung werden. So ging es zumindest Gründerin Chris Brehm. Sie hat über 20 Jahre lang unter extremer Akne gelitten und wollte, wie sie selbst erzählt, das gesellschaftliche Leben über Jahre hinweg um jeden Preis meiden. Nur die richtigen Nahrungsergänzungsmitteln sollen ihr dabei geholfen haben, fehlende Mikronährstoffe in ihrem Körper aufzufüllen und ihre Hautprobleme in den Griff zu bekommen. Seit 2020 möchte die Vorarlbergerin mit ihrem Startup Zellrebell Menschen dabei unterstützen, Hauterkrankungen von innen zu bekämpfen.

Gesunder Darm für schöne Haut

“Ich war immer der Meinung, dass Nahrungsergänzungsmittel unnötig und rausgeworfenes Geld seien. Doch die Art und Weise, wie ich meine jahrzehntelange Akne losgeworden bin, hat mich eines besseren belehrt. Die Einnahme hochwertiger und zielgerichteter Supplemente war ein wichtiger Baustein auf meinem Weg zu einer reinen und gesunden Haut”, so die Zellrebell-Gründerin. Laut ihr spielen bei den Ursachen von Hautproblemen nämlich zwei Faktoren eine große Rolle: der Mikronährstoffhaushalt und der Darm. Aus diesem Grund hat sie eigene Supplements entwickelt, die zielgerichtet mit haut- und darmfreundlichen Mikronährstoffen versorgen sollen.

„Ich konnte nicht mehr von einem Apfel abbeißen, ohne dass es schmerzte“

Auf ihrer Webseite erzählt sie von ihrer eigenen Leidensgeschichte, die sie dazu gebracht hat, wirksame und dauerhafte Lösungen für Hautunreinheiten entwickeln zu wolle: „Als ich 12 war, bekam ich wie viele Jugendliche Pubertätsakne. Mit Mitte 30 hatte immer noch ein Gesicht voller Pickel und es war klar, dass das mit der Pubertät nichts mehr zu tun haben konnte. Ich hatte alle rezeptpflichtigen und im Handel erhältlichen Akne-Produkte ausprobiert. Langsam machten sich die Nebenwirkungen bemerkbar. Vor allem die Haut rund um meinen Mund wurde sehr dünn und riss beim Essen ständig ein. Ich konnte nicht mehr von einem Apfel abbeißen, ohne dass es schmerzte und blutete. Die Haut war so trocken, dass ich sie teilweise abziehen konnte. Ich fühlte mich so unwohl, dass ich die Gesellschaft anderer Menschen nach Möglichkeit mied und niemanden näher als auf Armlänge an mich heranließ. Mein Selbstbewusstsein war auf einem historischen Tiefstand.“

Als Brehm nicht mehr weiterwusste, lernte sie in der Schweiz eine Ärztin kennen, die sich auf Mikronährstofftherapien und Darmsanierungen spezialisiert hatte. Diese erklärte ihr die biochemischen Vorgänge im Körper, betonte die Bedeutung optimal versorgter Zellen und den Zusammenhang zwischen Haut und Darm. Chris Brehm begann anschließend, gezielt fehlende Mikronährstoffe mit hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln zu ergänzen, sanierte ihren Darm und stellte ihre Ernährung um. Innerhalb weniger Wochen habe sich ihre Akne sichtbar verbessert und sei nach einigen Monaten schließlich vollständig verschwunden. Das Resultat war schlussendlich eine berufliche Neuausrichtung und die Gründung von Zellrebell, das verschiedene Mikronährstoffprodukte für die Darmflora anbietet.

Mikronährstoffe statt Creme

Mangelzustände und biochemische Ungleichgewichte können laut der Gründerin dazu führen, dass in unserem Körper die biochemischen Reaktionen nicht mehr reibungslos ablaufen können. Die Folgen eines länger anhaltenden Mikronährstoffmangels können sich dann in vielfältigen, oftmals zeit- und kostenintensiven gesundheitlichen Symptomen zeigen. Durch die Zuführung fehlender Mikronährstoffe in ausreichender Menge könne die Ursache behoben werden.

Mit den Mikronährstoffprodukten von Zellrebell sollen Haut und Darm zielgerichtet Unterstützung von innen erhalten. Die Produktion erfolge ausschließlich in Österreich und es würden nur geprüfte Rohstoffe führender Hersteller aus der ganzen Welt verwendet werden. Die Nahrungsergänzungsmittel würden keinerlei Zusatzstoffe enthalten und die Dosierung sowie Zusammensetzung seien sicher und geprüft. Neben einer Produktpalette an Mikronährstoffen bietet Chris Brehm auch individuelles Coaching an, um den Heilungsprozess optimal zu unterstützen. Mit „Zellrebell“ möchte sie Betroffenen von Hauterkrankungen eine dauerhafte Lösung anbieten.