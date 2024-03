Zizoo: Bootsverleih-Startup nach finanziellen Nöten verkauft

Die inDeutschland in Insolvenz gefallene und in Österreich wegen angeblichem Betrug angezeigte Bootsverleih-Plattform Zizoo ist verkauft worden. Das hat heute Gründerin Anna Banicevic in einer Aussendung bekannt gegeben. Der Käufer ist Borrow A Boat von The Boat Engine Group, ein Online-Marktplatz für Bootsverleih und Yachtcharter mit Sitz in London. Zum Kaufpreis gibt es aktuell keine Informationen.

Zusammen würde man das Angebot auf 60.000 Boote in mehr als 65 Ländern ausweiten können und „zu einem der drei größten Online-Marktplätze für Bootsvermietung und Yachtcharter“ aufsteigen, heißt es in einer Aussendung. „Zizoo hat im Laufe der Jahre ein enormes Wachstum erlebt, welches einige operative Herausforderungen mit sich brachte, die in den letzten Monaten in einem immer schwieriger werdenden Finanzierungsumfeld endeten. Wir sind überzeugt, dass der Zusammenschluss eine Chance für eine neue Reise mit einem Partner ist, der nicht nur unsere digitale Vision teilt, sondern auch das Ziel von Stabilität und Kundenorientierung verfolgt“, so Banicevic in einem Statement.

Zizoo-Kunden sollen bessere Betreuung bekommen