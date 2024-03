123-Transporter: Leih-Transporter-Firma expandiert nach Tschechien

Das österreichische Startup 123-Transporter, das Leih-Transporter online und rund um die Uhr vermietet, setzt seine Internationalisierung fort und ist nun in Tschechien aktiv. Bislang war das Unternehmen nur in Österreich und Deutschland vertreten. Ab sofort sind darüber hinaus 50 neue Vans des Startups auf den Straßen von Prag und in der Mittelböhmischen Region unterwegs. Weitere 50 folgen in Kürze in den Regionen Pilsen und Westböhmen.

Tschechischer Ableger agiert als eigene Firma

Im Jahr 2022 hat 123-Transporter erstmals den Sprung über die österreichische Landesgrenze hinweg gewagt und hat nach Deutschland expandiert. Jetzt erfolgt der nächste Schritt in Richtung Internationalisierung. „Wir freuen uns sehr, dass wir unser Sharing-Angebot endlich nach Tschechien bringen dürfen“, erklärt Matthias Pajek, Co-Gründer von 123-Transporter. Das Geschäftsmodell soll das österreichische spiegeln, jedoch soll der tschechische Ableger auch als eigenständiges Unternehmen agieren. Die Niederlassung befindet sich in Prag. CEO im Nachbarland wird Albert Vu, der schon seit längerer Zeit Gesellschafter bei 123-Transporter ist.

Aus Österreich bekommen Vu und seine Partner Unterstützung in Form der bestehenden IT-Infrastruktur. Trotzdem müssen natürlich die länderspezifischen Begebenheiten beachtet werden. „Unser Kundenservice ist komplett vom österreichischen getrennt, da wir auf die Bedürfnisse der tschechischen Kund:innen bestmöglich eingehen wollen. Jedoch wurden hier die Führungskräfte von den österreichischen Kolleg:innen ausgebildet, sodass diese das Know-how optimal auf den tschechischen Markt ummünzen und an die tschechischen Mitarbeiter:innen weitergeben können“, so Vu.

123-Transporter kommt bald auch in die Slowakei

Das Angebot für den Verleih in Tschechien soll bei 990 Tschechischen Kronen (umgerechnet 45 Euro) starten. Die Fahrzeuggrößen sollen dieselben wie in Österreich sein – mit einem Ladevolumen von bis zu 6 m³, bis zu 11 m³ sowie über 11 m³. Mit den Transportern kann man nach Österreich, aber auch in die restlichen Nachbarländer und bis nach Portugal, Finnland oder Frankreich fahren.

Als Kooperations- und Standortpartner dient 123-Transporter auch in Tschechien wieder der Baumarkt OBI, mit dem in Österreich bereits eine Partnerschaft läuft. Für das Startup stehen auch bereits weitere Wachstumsschritte an. Pajek verrät: „Bis Ende nächsten Jahres wollen wir unsere Transporter auch auf den slowakischen Markt bringen. Schon jetzt stehen zudem die nächsten Länder auf unserer Liste – man darf also gespannt sein!“ Auf lange Sicht will das Unternehmen in ganz Europa präsent sein.