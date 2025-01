2 Minuten 2 Millionen geht am 20. Februar in die 12. Staffel

Die Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen startet auf PULS 4 am Donnerstag, 20. Februar, in ihre 12. Staffel. Dabei hat die Sendung nun einen neuen Sendeplatz: Immer donnerstags um 20:15 Uhr auf JOYN & PULS 4 stellt die Show die Jungunternehmer:innen des Landes ins Rampenlicht.

“Unternehmergeist wichtiger denn je”

Laut PULS 4 hat 2 Minuten 2 Millionen in den vergangenen elf Staffeln mehr als 82 Millionen Euro Investments, über 740 präsentierte Ideen & Visionen und über 550 getätigte Deals verzeichnet. Einen Rekord gibt es dieses Jahr bei der Anzahl der Investor:innen. Insgesamt sechs Business-Angels nehmen im PULS 4-Studio Platz. Damit erziele die Runde ein extra hohes Investmentvolumen. Fix mit dabei sind Mediashop-Gründerin Katharina Schneider, Innovations-Expertin Eveline Steinberger und Selfmade-Millionär Christian Jäger.

“Innovation und Unternehmergeist sind gerade in der jetzigen Zeit wichtiger denn je, um unsere Wirtschaft anzukurbeln, neue Arbeitsplätze zu schaffen und Österreich als starkes Gründerland zu positionieren. Deshalb blicke im mit großer Spannung und Begeisterung auf die kommende Staffel von 2 Minuten 2 Millionen”, so Katharina Schneider.

2 Minuten 2 Millionen mit sechsköpfiger Business Angel-Runde

Eveline Steinberger: „Ich freue mich besonders darauf, jungen Unternehmen zu helfen, ihre Konzepte weiterzuentwickeln und sie auf das nächste Level zu heben. Dabei interessiert mich besonders die Kombination aus unternehmerischer Leidenschaft, technologischer Innovation und dem Potenzial für nachhaltiges Wachstum.“

Christian Jäger: „Mit meinen Investments in dieser Staffel will ich vor allem für Gesundheit und Nachhaltigkeit eintreten. Mir gefallen Konzepte, die Menschen fitter und gesünder machen, oder Ideen, wie beispielsweise für Ernährung, wenn sie besonders ressourcenschonend und nachhaltig sind.“ Wer die Investoren-Runde zur 12. Staffel vervollständigt, wird in den kommenden Wochen laufend bekannt gegeben.