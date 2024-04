Ada Growth: Mitgründerin Kosima Kovar in Forbes „30 under 30 Europe“-Liste

Im Jahr 2020 stand Kosima Kovar, CEO und Mitgründerin des Wiener Startup Ada Growth, auf der Forbes „30 under 30“-Liste für den DACH-Raum. Nun hat es Kovar noch einen Schritt weiter geschafft und steht in diesem Jahr auf der „30 under 30 Europe„-Liste. Das Forbes-Magazin veröffentlicht jedes Jahr seine 30 Under 30-Listen, mit denen es Entrepeneur:innen im Alter unter 30 Jahren hervorhebt, die sich in Wirtschaft und Industrie auszeichnen. Kovar findet man in der Liste in der Kategorie „Social Impact.“

Kosima Kovar bekämpft „Male Bias“ in Arbeitswelt

Ada Growth ist im Jahr 2021 an den Start gegangen. Kosima Kovar hat das Jungunternehmen gemeinsam mit Matthew Ziebarth ins Leben gerufen. Ziel der Jungfirma ist es, Female Empowerment mit Lifelong Learning zu vereinen. Dafür bietet das Startup täglich zweiminütige Videos mit verschiedenen nützlichen Tipps, die Frauen in ihrem Berufsleben anwenden können. Die Jungfirma bietet diesen Service in einem Business-to-Business-Modell an. Unternehmen, die sich dafür entscheiden, können die Software als Vorteil für ihre Mitarbeiterinnen nutzen.

„Mit ihrem Unternehmen will (Kosima Kovar) den ‚Male Bias‘ in der Arbeitswelt abschaffen und Frauen in ihrem Karriereweg unterstützen“, heißt es von Forbes. In seinem ersten Jahr auf dem Markt hat Ada Growth seine frauenspezifische Technologie bei mehr als 25 internationalen Unternehmen implementiert, darunter prominente österreichische Unternehmen wie EY, Rewe Group und ÖBB, fasst Forbes zusammen.

Ada Growth hat namhafte Investor:innen an Bord

Doch auch über das Jahr 2021 hinaus konnte das Startup viele Erfolge verbuchen. Anfang 2022 gab es bereits ein erstes Investment von Business Angel Hansi Hansmann. 2023 folgte eine größere Finanzierungsrunde, die Hansmann wieder anführte und die mehr als eine Million Euro brachte (wir berichteten). Hansi Hansmann ist nicht der einzige namhafte Investor, den Ada Growth für sich gewinnen konnte. Ebenfalls beteiligt sind unter anderem Calm/Storm, Fund F, Alfred Luger (Ex-Runtastic) und Christiane Holzinger.