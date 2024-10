AI-Absatzprognose soll Verkaufserfolg von Büchern antizipieren

Das seit 1977 bestehende deutsche Marktforschungsunternehmen “Media Control“ hat eine technologische Neuheit für die Buchbranche vorgestellt: Ein KI-System soll präzise Absatzprognosen für neue Buchtitel ermöglichen. Damit will man eine neue Ära für Buchhändler:innen und Verlage einläuten.

Neue Bücher nach ihrer Beliebtheit einordnen

Laut Media Control ist das entwickelte KI-System in der Lage, enorme Datenmengen zu analysieren und soll somit bei der Einschätzung helfen, die passende Menge an Buchtitel am richtigen Ort bereitzustellen. Die Buchdaten sollen von der KI innerhalb von 1,3 Sekunden verarbeitet werden und Prognosen für Verkaufszeiträume von drei, sechs und zwölf Wochen abdecken.

„Mit einer Datenbasis von derzeit über 16 Millionen Büchern und rund fünf Milliarden Verkaufsdaten ermöglicht unsere KI eine hochgenaue Prognose für den Absatz neuer Titel“, so Ulrike Altig, Geschäftsführerin von Media Control.

KI-Tool bereits im täglichen Einsatz

Media Control ist seit langem im Bereich der Verkaufsdaten aktiv und will in den 1980er-Jahren als einer der ersten Anbieter Bestsellerlisten in den Buchmarkt eingeführt haben. Jetzt springt man auf den KI-Zug auf: Die neu entwickelte KI-Absatzprognose hat laut dem Unternehmen die Testphase erfolgreich abgeschlossen und wird nun täglich von ersten Pilotpartnern aus der Buchbranche genutzt. Verlage sollen damit nicht nur die ideale Einkaufsmenge bestimmen, sondern auch Entscheidungen zur Höhe von Erstauflagen treffen und die Titelauswahl für Lese-Reisen optimieren können.

Prognose auch bei Newcomern recht genau

Das KI-Tool funktioniere für Hardcover, Taschenbücher und Paperbacks. Bei Fach­büchern und Titel von Bestsellerautoren wie etwa Sebastian Fitzek soll die Absatzprognose durch umfangreiche historische Verkaufsdaten zu 99 Prozent zutreffen. Doch die KI-Glaskugel soll auch bei Erstlingswerken von unbekannten Autor:innen oder selbstpublizierten Büchern mit 82 Prozent eine recht hohe Genauigkeit erreichen. Bei einzelnen Warengruppen von neuen Werken liege Trefferquote sogar zwischen 95 und 99 Prozent.

Media Control-Geschäftsführerin Ulrike Altig erklärte es zum Ziel, die Buchbranche mit dem entwickelten KI-Tool nachhaltig zu verändern. Das System soll weiter ausgebaut und die Präzision der Vorhersagen perfektioniert werden.