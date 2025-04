Spotify integriert 12 Stunden Hörbücher/Monat in Bezahl-Abos

Spotify erweitert sein Premium-Angebot um Hörbücher und führt dabei ein eigenes Experience-Paket für Abonnent*innen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein ein. Rund 350.000 Titel aus dem deutschsprachigen und internationalen Markt stehen ab sofort in einem separaten „Hörbücher“-Tab bereit – darunter sowohl Neuerscheinungen als auch bewährte Bestseller und Geheimtipps.

Im Rahmen ihres Premium-Abos erhalten Nutzerinnen von Spotify Individual sowie den Hauptnutzerinnen von Premium Duo und Family monatlich zwölf Stunden Hörzeit für den Katalog. Läuft das Volumen auf, lässt sich das Abo um zusätzliche Zehner-Pakete erweitern: Für jeweils 9,99 € in Deutschland, 10,99 € in Österreich und 9,99 CHF in der Schweiz gibt es jeweils zehn weitere Stunden. Alternativ können einzelne Hörbücher jederzeit zum Einzelpreis freigeschaltet werden.

Mit dem neuen Angebot tritt Spotify stärker in Konkurrenz zu sowohl Amazon als auch YouTube. Bei beiden Streaming-Anbietern gibt es eine Fülle an Podcasts und Hörbüchern, die sehr viel Nutzungszeit binden. Dem will man bei Spotify entgegensteuern.

Neue Nutzerführung und Komfortfunktionen

Spotify hat die Hörbuch-Erfahrung in der App von Grund auf neu gestaltet. Ein eigener Tab bündelt Empfehlungen, persönliche Favoriten und redaktionelle Highlights an einer Stelle. Automatische Lesezeichen merken die letzte Position, ein Sleeptimer ermöglicht das bequeme Einschlafen und ein Countdown informiert über nahende Neuerscheinungen beliebter Autor*innen.

Das Angebot deckt alle gängigen Genres ab:

Sci‑Fi und Fantasy (von J. R. R. Tolkien bis Rebecca Yarros)

Romance (etwa von Evie Woods oder Genevieve Novak)

Belletristik (u. a. Bestseller von Rebecca F. Kuang oder lokalen Stimmen wie Kurt Prödel)

Thriller (z. B. „Achtsam morden“ von Karsten Dusse oder neue Krimi-Titel)

Sachbücher (darunter internationale Topseller wie Timothy Ferriss’ „Die 4‑Stunden‑Woche“)

Bedingungen und Verfügbarkeit

Die neue Premium Hörbuch Experience ist ab dem 15. April 2025 verfügbar. Zur Nutzung ist ein Update der Spotify-App notwendig. Das Angebot richtet sich ausschließlich an bestehende Spotify‑Premium-Kundinnen (Individual sowie Hauptnutzerinnen von Duo und Family) in den genannten Ländern. Für Nutzer:innen, die noch kein Premium-Abonnement haben, bleiben die Hörbücher einzeln kostenpflichtig.

Mit dem eigenständigen Hörbuch-Bereich reagiert Spotify auf den wachsenden Trend hin zu Audio-Longform-Formaten. Das monatliche Stunden-Kontingent mit der Option auf Zusatzpakete eröffnet eine neue Spielwiese jenseits des herkömmlichen Musik-Streamings – vorausgesetzt, man benötigt nicht mehr als das vorgesehene Zeitbudget pro Monat oder ist bereit, bei Bedarf nachzukaufen.