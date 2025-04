Meta blockiert Apple Intelligence und befeuert digitalen Machtkampf

Meta, der Mutterkonzern von Facebook, WhatsApp und Instagram, hat die Nutzung von Apple Intelligence in seinen iOS-Anwendungen überraschend blockiert.

Der Schritt betrifft Millionen von iPhone-Nutzer:innen, die bislang die KI-gestützten Funktionen von Apple in ihren Social-Media-Apps nutzen konnten. Seit der Einführung von Apple Intelligence mit iOS 18.1 im Oktober 2024 – und seit 1. April auch in Europa – waren die Funktionen ein fester Bestandteil der Nutzererfahrung. Die Deaktivierung umfasst nun sowohl die Writing Tools als auch beliebte Features wie Genmoji und Memoji-Integration.

Wie das Tech-Portal 9to5Mac berichtet, erfolgte die Abschaltung ohne vorherige Ankündigung. Meta selbst hält sich bisher mit einer offiziellen Erklärung zurück, was zu Spekulationen über die Beweggründe führt.

Strategischer Schachzug im KI-Wettbewerb

Expert:innen sehen in dem Boykott einen strategischen Versuch Metas, die eigene KI-Lösung Meta AI in den Vordergrund zu rücken. Das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten erhebliche Ressourcen in die Entwicklung seiner künstlichen Intelligenz investiert und diese bereits in die meisten seiner Apps integriert.

Allerdings zeigt sich Meta AI bislang noch nicht von ihrer besten Seite. Nutzerberichte weisen auf veraltete Empfehlungen und fragwürdige Antworten des Chatbots hin. Zudem bestehen Datenschutzbedenken, da die KI-Konversationen nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind.

Gescheiterte Verhandlungen und Konkurrenzkampf

Die aktuelle Situation stellt auch das Ergebnis gescheiterter Kooperationsversuche dar. Laut Wall Street Journal führten Apple und Meta bereits im vergangenen Jahr Gespräche über eine mögliche Integration von Metas Sprachmodell Llama in Apple Intelligence.

Diese Verhandlungen scheiterten hauptsächlich an unterschiedlichen Ansichten zum Datenschutz. Laut Bloomberg beurteilte Apple die Datenschutzmaßnahmen von Meta als zu niedrig. Zusätzlich belasten anhaltende Konflikte um App-Store-Richtlinien das Verhältnis der Tech-Giganten.

Die langfristigen Folgen im digitalen Machtkampf bleiben bleiben abzuwarten. Möglicherweise führt der zunehmende Konkurrenzdruck im KI-Bereich zu beschleunigten Innovationen – oder aber zu einer weiteren Fragmentierung der digitalen Landschaft.