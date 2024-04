AI-Expertin Ana Simic wird CEO der IT-Firma Engage

Die Wiener IT-Firma Engage hat mit der KI-, Marketing- und Digitalisierungsexpertin Ana Simic eine neue CEO gewonnen. Engage ist das führende IT-Unternehmen innerhalb der Barn Ventures Gruppe, die sich auf die Bereitstellung von innovativen Lösungen für Kunden im Energie- und Immobiliensektor spezialisiert hat. Das Unternehmen legt einen starken Fokus auf AI-Projekte. 2018 haben Florian Bauer und Filip Zganjer die Firma gegründet und haben schnell ein starkes Wachstum verzeichnet. Dass sie nun Ana Simic als CEO gewonnen haben, sehen sie als weiteren entscheidenden Wachstumsschritt.

Früherer CEO bleibt bei Engage als CTO

Ana Simic hat in den letzten Jahren Digitalisierung und AI mit Kundenfokus stark vorangetrieben. Nach Stationen bei Henkel, bwin und A1, wo sie unter anderem für den internationalen Rollout von Marketing Automation und datengetriebenen Lösungen verantwortlich war, brachte sie zuletzt einen internationalen Daten- und KI-Dienstleister nach Österreich. In ihrer neuen Position soll sie Engage als IT-Dienstleister mit Digital, Technologie- und KI-Fokus inhaltlich weiterentwickeln und international ausbauen.

„Mit Ana Simic an der Spitze können wir nun unsere Technologiekompetenz mit gebündelter Beratungsexpertise kombinieren, um unsere Kunden langfristig besser zu betreuen“, so Florian Bauer, der bisherige Engage-Geschäftsführer. Bauer bleibt dem Unternehmen erhalten und übernimmt die Position des Chief Technology Officer (CTO). In dieser Rolle wird er sich darauf konzentrieren, die technologische Expertise und die Expertise im KI Bereich auszubauen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens weiter zu stärken. Florian Bauer ist in der heimischen Tech-Branche sehr bekannt und hat unter anderem eine der ersten Apple Vision Pro-Brillen nach Österreich gebracht (wir berichteten).

Ana Simic legt Fokus auf Kundenorientierung

Filip Zganjer, Mitgründer von Engage, wird sich auf Eigentümer-Ebene verstärkt um die Entwicklung des Portfolios der BarnVentures Gruppe konzentrieren und weitere M&A-Operations tätigen, um die Expansion der Holding strategisch voranzutreiben.

“Der Wert von KI wird, mit einer guten Strategie, erst durch eine qualitativ hochwertige und schnelle technische Umsetzung spürbar. Daher freue ich mich sehr, diese neue Aufgabe zu übernehmen und gemeinsam mit dem Team bestehende und neue Kunden mit unserem Engagement für Innovation, Technologie und exzellente Kundenorientierung zu unterstützen. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam beeindruckende Ergebnisse erzielen und das Unternehmen unter die Top 10 Digitalagenturen in Österreich bringen werden“, so Ana Simic.