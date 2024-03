Amazon steckt weitere 2,75 Mrd. Dollar in AI-Entwickler Anthropic

Die AI-Firma Anthropic und ihr ChatGPT-Herausforderer Claude stehen in der Tech-Branche derzeit hoch im Kurs. Tech-Riesen wie beispielsweise Google haben hohe Summen in das Jungunternehmen gesteckt (wir berichteten). Ebenfalls an Anthropic beteiligt ist Amazon. Nun erhöht der E-Commerce-Gigant seine Beteiligung um 2,75 Milliarden Dollar. Damit hat der Konzern sein geplantes Investment von insgesamt vier Milliarden Euro vollzogen, berichtet die New York Times.

Anthropic trennt sich von bankrottem Investor FTX

Vor sechs Monaten investierte Amazon 1,25 Milliarden Dollar in Anthropic und machte das Startup aus San Francisco damit zu seinem wichtigstem AI-Partner. Damals sagte Amazon, dass es die Option habe, seine Gesamtinvestition auf vier Milliarden Dollar zu erhöhen. „Wir glauben, dass unsere strategische Zusammenarbeit mit Anthropic die Erfahrungen unserer Kund:innen weiter verbessern wird und freuen uns auf das, was als Nächstes kommt“, sagt Swami Sivasubramanian, eine Führungskraft bei Amazon, in einem Blogbeitrag.

Während Anthropic näher an Amazon heranrückt, hat sich das Unternehmen von einem Großteil der Anteile eines umstrittenen Investors getrennt. Letzte Woche erteilte ein Bundesrichter der bankrotten Kryptobörse FTX die Genehmigung, ihre Anteile an Anthropic zu verkaufen. Im Jahr 2021 investierte FTX 500 Millionen Dollar in die Jungfirma, was einem Anteil von etwa acht Prozent entsprach. Der Wert dieser Investition hat sich seitdem vervielfacht. Die Bewertung von Anthropic hat sich in nur einem Jahr auf 15 Milliarden Dollar verdreifacht.

Claude-3 gilt als größter ChatGPT-Rivale

Im Jahr 2021 hat eine Gruppe von Forscher:innen von ChatGPT-Entwickler OpenAI Anthropic ins Leben gerufen. Seitdem gab es einen echten Geldregen für die Jungfirma, was nicht besonders verwunderlich ist, immerhin gilt Claude als der vielleicht größte Rivale von ChatGPT. So hat eine Analyse in diesem Monat gezeigt, dass die neueste Version Claude-3 all seine Konkurrenten, darunter ChatGPT-4 von OpenAI, in einem IQ-Test schlägt (wir berichteten).

Bei der Investition von Amazon in Anthropic handelt es sich nicht nur um eine einfache Kapitalbeteiligung. Wie Microsofts Investition in OpenAI beinhaltet sie den Zugang zu KI-Systemen und die Verpflichtung zur Bereitstellung von Rechenleistung. Ein wichtiger Teil der Partnerschaft besteht darin, dass Anthropic sich bereit erklärt hat, seine KI mit speziellen Amazon-Computerchips zu bauen. Der Konzern hofft, dass Anthropic ihn dabei unterstützen wird, die hochmodernen Anforderungen der AI zu erfüllen und bei der Entwicklung spezieller Chips mitzuwirken.

Amazon erhält ebenfalls eine frühe Chance, Claude-3 den Kund:innen seines Cloud-Computing-Dienstes zur Verfügung zu stellen. Die Konkursmasse von FTX erklärte sich bereit, etwa zwei Drittel ihrer Anteile an dem Startup für 884 Millionen Dollar zu verkaufen. Der Großteil der Anteile ging an ATIC Third International Investment, ein Unternehmen, das mit einem Staatsfonds der Vereinigten Arabischen Emirate verbunden ist.