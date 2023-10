Anthropic: Google investiert weitere 2 Milliarden Dollar in das AI-Startup

Es gilt als einer der Erfolg versprechendsten Herausforderer von OpenAI: Um das US-Startup Anthropic gegründet von den ehemaligen OpenAI-Mitarbeiter:innen Daniela Amodei and Dario Amodei, ist ein echter Wettstreit der Milliarden entstanden. Nach dem bereits wie berichtet Amazon verkündet hat, bis zu vier Milliarden Dollar in den Anbieter des AI-Chatbots Claude (noch nicht in Europa verfügbar) zu investieren, legt nun auch Google nach. So soll Google insgesamt 2 Milliarden Dollar investieren – 500 sofort, weitere 1,5 Milliarden Dollar über Zeit.

Google ist bereits Investor bei Anthropic und hat im Mai 2023 eine Finanzierungsrunde von 450 Mio. Dollar bekannt gegeben, bei der Google, Salesforce und Zoom sowie weitere Investoren an Bord kamen. Nun baut Google, das in OpenAI und dessen Partner Microsoft eine große Herausforderung sieht, sein Engagement bei dem Startup erhöht. Im Hintergrund geht es bei diesen Deals vor allem um Rechen-Power, um die aufwendigen KI-Anwendungen anzutreiben.

2 Milliarden von Google, 4 Milliarden von Amazon: Anthropic hat somit Investments bzw. Investmentzusagen erhalten, die nur OpenAI mit etwa 11 Milliarden Dollar von Microsoft toppen kann – und ist damit der größte Herausforderer des ChatGPT-Machers. Hier die größten Finanzierungsrunden im Überblick:

Company Investment Valuation Investors HQ Which AI? OpenAI 10+ Billion Dollar $27-29B Microsoft San Francisco LLM/ChatGPT/Dall-E Anthropic 4 Billion Dollar tba. Amazon Web Services San Francisco LLM/Claude Anthropic 2 Billion Dollar tba. Google San Francisco LLM/Claude Inflection AI 1,3 Billion Dollar $4B Microsoft, Reid Hoffman, Bill Gates, Eric Schmidt, Nvidia Palo Alto Chatbot AI OpenAI 300 Mio. Dollar $27-29B Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive, Founders Fund, K2 Global San Francisco LLM Runway 114 Mio. Dollar $1,5B Google, Nvidia, Salesforce Ventures New York Text to Video Typeface 100 Mio. Dollar > $1B Salesforce Ventures, Lightspeed Venture Partners, Madron, Google Ventures, Menlo Ventures, Microsoft’s M12 San Francisco Gen AI for Brands Synthesia 90 Mio. Dollar > $1B Accel, Nvidia, Kleiner Perkins, GV, FirstMark Capital MMC London Text to Video Mistral AI 114 Mio. Dollar $260 Mio. Lightspeed Venture Partners, Motier Ventures, La Famiglia, Headline, Exor Ventures, Sofina, firstminute capital, Bpifrance, Xavier Niel, Eric Schmidt, Rodolphe Saadé Paris LLM Stability AI 101 Mio. Dollar > $1B Coatue, Lightspeed Venture Partners, O’Shaughnessy Ventures London Text to Image Cohere 270 Mio. Dollar tba. Inovia Capital, Nvidia, Oracle, Salesforce Ventures, Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP), Mirae Asset, Schroders Capital, SentinelOne, Thomvest Ventures, Index Ventures Toronto LLM Anthropic 450 Mio. Dollar > $1B Google, Salesforce Ventures, Sound Ventures, Zoom Ventures San Francisco LLM Adept AI 350 Mio. Dollar tba. General Catalyst, Spark Capital San Francisco Chatbot Hugging Face 235 Mio. Dollar $4.5B Google, Amazon, Nvidia, Intel, AMD, Qualcomm, IBM, Salesforce, Sound Ventures New York Platform AI21 Labs 155 Mio. Dollar $1.4B Walden Catalyst, Pitango, SCB10X, b2venture, Samsung Next, Prof. Amnon Shashua, Google and NVIDIA Tel Aviv LLM AlphaSense 150 Mio. Dollar $2.5B Bond, CapitalG, Goldman Sachs, Viking Global New York Market Intelligence

Amazon Web Services bereits stark involviert

Amazon hat seinem Geschäftsbericht zufolge über eine Schuldverschreibung in Höhe von 1,25 Mrd. US-Dollar in Anthropic investiert, die zu einem späteren Zeitpunkt in Eigenkapital umgewandelt werden kann, und sich die Option gesichert bis zu 2,75 Mrd. Dollar in eine zweite Schuldverschreibung zu investieren, die im ersten Quartal ausläuft. Bei dem Amazon-Deal geht es darum, dass Amazon Web Services die primäre Cloud für Anthropics AI-Modelle wird. Nun dürfte auch Google, das bei Cloud-Diensten mit AWS konkurriert, groß mitmischen wollen.

Anthropic bietet seinen Claude-Chatbot, vorerst in den USA und UK, in erster Linie Unternehmen an, die in zur Unterstützung in den Bereichen Kundenbetreuung, Rechtliches, Search, Back-Office und Vertrieb einsetzen wollen. Für Endkonsument:innen gibt es auch eine Version, wobei die Pro-Version dabei auf etwa 20 Dollar pro Monat kommt. Damit unterscheidet sich Anthropic pberflächlich betrachtet kaum von OpenAI, das stark auf den Cloud-Diensten von Microsoft Azure aufbaut. Rechtliche Probleme hat das AI-Startup aber bereits bekommen, weil das große Musik-Label Universal Music einen Revhtsstreit gegen Anthropic wegen Songtexten angefangen hat.