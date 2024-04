Andmetics: Kosmetik-Startup mehrheitlich an Tanstellenbetreiber verkauft

Das 2014 gegründete, ehemalige Kosmetik-Startup Andmetics, das allerlei Styling-Produkte für Augenbrauen und Wimpern vertreibt, hat einen neuen Mehrheitseigentümer. Denn in einer Aussendung wurde bekannt gegeben, dass die oberösterreichische Firma rund um Gründerin Margot Helm mit der Doppler Holding einen neuen strategischen Partner und Mehrheitseigentümer hat. Helm, bisherige Mehrheitseigentümerin und Prokuristin, gibt die Geschäftsführung an Vera Doppler ab. Vera Doppler war bisher als Marketing-Chefin bei der Holding tätig.

Die Doppler Holding ist eine ebenfalls oberösterreichische Firma, die ihren Ursprung im Geschäft mit Mineralöl hat – am bekanntesten sind wohl die Turmöl-Tankstellen, die zu der Firmengruppe gehören. Außerdem gibt es neben dem Immobilienbereich auch einen Investment-Arm, der relativ breit eigenen Angaben zufolge in die Bereiche Energie, Healthcare, Technology und Beauty investiert.

Die neue CEO Doppler will gemeinsam mit dem bestehenden Gesellschafter Hannes Freudenthaler für eine „schärfere Ausrichtung auf Marketingkompetenz, Branding und Platzierungsstrategie“ sorgen, gemeinsam wolle man die „nächste Innovations- und Expansionsphase“ einläuten. Vertrieben werden die Produkte der Firma etwa in Schweiz, Schweden, Dänemark, den USA und Slowenien sowie über 2.000 Verkaufsstellen in Deutschland. Als Wachstumsmärkte wurden vor allem „Märkte des Mittleren Ostens und der USA“ identifiziert.

Gründerin Helm, bisherige Mehrheitseigentümerin und Prokuristin, gibt die Geschäftsführung an Doppler sowie die Prokura an Daniela Dieringer, CFO der Doppler Gruppe, ab und wird sich künftig auf den Ausbau der Geschäfte in der MENA-Region (Middle East & Northern Africa) konzentrieren.

Doppler Holding und Vera Doppler in der Mehrheit

Künftig wird der Cap Table des Unternehmens folgendermaßen aussehen: Die HMG Invest GmbH von Helm hält noch zehn Prozent, Co-Geschäftsführer Freudenthaler noch 6,7 Prozent. Die Raiffeisen KMU Invest AG, zuvor noch nach einem Millionen-Investment in 2019 größter Shareholder (Trending Topics berichtete), sinkt auf 24,74 Prozent ab. Die Doppler Holding mit 41 plus den 10 Prozent von Vera Doppler ist damit in der Mehrheit.

Wirtschaftlich dürfte es zuletzt für Andmetics schwierig gewesen sein. Laut Bilanz für das Geschäftsjahr 2023 gab es einen Verlust von etwa 3,2 Millionen Euro (inkl. Verlustvortrag von 2,3 Mio. Euro). Mit Ende 2023 konnte offenbar eine Insolvenz verhindert werden, eben durch eine Geldspritze und letztlich durch den Einstieg der Doppler Holding.

„Aufgrund des bereits im Dezember erfolgten Gesellschafterzuschusses und der konkret begonnenen Gespräche/Verhandlungen mit einem Investor in Bezug auf den Einstieg als Gesellschafter und einer Bewertung von EUR 2 Mio gem NBO, war mit Ende 31.12.2023 und im Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses unter Inbezugnahme eines positiven Abschlusses der Verhandlungen kein Insolvenztatbestand im Zeitpunkt des 31.12.2023 gegeben“, heißt es im Firmenbuch.

Für die Doppler Holding ist es nicht das erste Engagmenet bei einem Startup – sie ist auch mit 12 Prozent an finothek beteiligt – als dem Linzer Startup von Gründer Markus Waghubinger, das unter der Marke Hallo Sophia besser bekannt ist.