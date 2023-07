Aphea.Bio: Bill Gates investiert in belgisches BioTech für Mikroorganismen

Das belgische Agrartechnologieunternehmen Aphea.Bio hat erfolgreich eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 70 Millionen Euro abgeschlossen. Die Finanzierungsrunde wurde von Innovation Industries angeführt und von weiteren Investoren wie Korys Investments, der Bill & Melinda Gates Foundation, SFPIM, BNP Paribas Fortis, dem European Circular Bioeconomy Fund (ECBF) sowie bestehenden Shareholdeern unterstützt. Die strategische Investition zielt darauf ab, nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken zu fördern und den Übergang zu einem gesünderen und widerstandsfähigeren Lebensmittelsystem voranzutreiben.

Aphea.Bio entwickelt Biostimulanzien und Biokontrollmitteln auf der Basis natürlich vorkommender Mikroorganismen. Bedeutet konkret: Das Unternehmen, das sich durch einen starken Fokus auf Forschung auszeichnet, nutzt Mikroorganismen, um die Aufnahme von Nährstoffen (Biostimulanzien) von Pflanzen zu verbessern oder diese vor Krankheiten zu schützen (quasi biologische Pestizide). Aphea.Bio hat für die nächsten Jahre mehr als 30 Produkte in der Pipeline, wobei die erste Markteinführung im Jahr 2023 erfolgen soll. Zwei Biostimulanzen sollen bald Marktreife erhalten.

Die frische Finanzierung ermöglicht es Aphea.Bio, das Wachstum fortzusetzen und seine Position als führendes Unternehmen in der Entwicklung biologischer Produkte zu stärken. Das Unternehmen plant, die Forschung und Entwicklung im Bereich der Biologika voranzutreiben, Produkteinführungen zu skalieren, die Marktreichweite zu erweitern und Produktangebote zu vertreiben.

Bill & Melinda Gates Foundation steigt ein

Bemerkenswert ist, dass die Bill & Melinda Gates Foundation sich bei der Finanzierungsrunde beteiligt hat. Die Stiftung, die von den Gates finanziert und von CEO Mark Suzman geleitet wird, hat Anfang 2023 angekündigt, dieses Jahr satte 8,3 Milliarden Dollar zur Bekämpfung von Armut, Krankheit und Ungerechtigkeit zu investieren.

Der ECBF, der bereits in der Serie-B-Finanzierungsrunde investiert hatte, unterstützt Aphea.Bio erneut als wiederkehrender Investor. Der ECBF investiert in Deep-Tech-Unternehmen, die den Übergang zu einer nachhaltigen Bioökonomie und biobasierten Kreislaufwirtschaft unterstützen. Die fortlaufende Investition des ECBF unterstreicht das Vertrauen in die visionäre Führung, die transformativen Technologien und das Marktpotenzial von Aphea.Bio.

Die Finanzierung stärkt die Zukunftspläne von Aphea.Bio bei der Verwirklichung nachhaltiger Landwirtschaft. Das Unternehmen ist stark gewachsen und verfügt über ein vielseitiges Team von Wissenschaftlern und Branchenspezialisten. Eine neue Pilotanlage wird in diesem Jahr eröffnet. Aphea.Bio hat bereits erfolgreich ΛCTIV by Aphea.Bio auf den Markt gebracht, ein biostimulierendes Saatgutbehandlungsmittel. Das Unternehmen plant auch die Markteinführung weiterer Produkte wie Biostimulanzien für Mais und Biofungizide in den kommenden Jahren.