Avalanche: Ethereum-Rivale holt 250 Mio. Dollar Investment – AVAX-Token steigt

Die Layer-1-Blockchain-Plattform Avalanche hat eine signifikante Finanzierungsrunde in Höhe von 250 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Diese Mittel wurden durch einen Verkauf von AVAX-Token, dem nativen Token der Plattform, an ein Konsortium von Venture-Capital-Firmen generiert. Die Führung der Investitionsrunde übernahmen Galaxy Digital, Dragonfly und ParaFi Capital. Diese Kapitalzufuhr ist strategisch darauf ausgerichtet, das bevorstehende „Avalanche9000“-Upgrade des Netzwerks zu unterstützen.

Die Token-Verkaufsstruktur beinhaltete eine Vesting- oder Lock-up-Periode, was bedeutet, dass die gekauften Token nicht sofort frei verfügbar sind. Neben den Hauptinvestoren beteiligten sich auch SkyBridge, SCB Limited, Hivemind, Big Brain Holdings und eine Reihe anderer namhafter Firmen an der Finanzierungsrunde. Diese breite Investorenbasis zeigt das große Interesse und Vertrauen in das Potenzial der Avalanche-Technologie.

Avalanche9000-Upgrade: Fokus auf Kostenreduktion

Das primäre Ziel der Kapitalbeschaffung ist die Unterstützung des Avalanche9000-Upgrades. Diese Netzwerkverbesserung, die sich derzeit in der Testphase befindet, soll die Kosten für die Bereitstellung und den Betrieb von Blockchains deutlich senken. Das Upgrade zielt darauf ab, die Deployment-Kosten um 99,9 % und die Transaktionskosten um das 25-fache zu reduzieren. Diese erhebliche Kostenreduktion soll die Entwicklung und Nutzung der Avalanche-Plattform weiter vorantreiben.

Avalanche9000 zielt darauf ab, skalierbare und zweckorientierte Layer-1-Blockchains zu ermöglichen. Die Plattform hat bereits über 500 Layer-1-Chains in der Entwicklung, die in verschiedenen Sektoren wie der Tokenisierung von realen Vermögenswerten, Loyalitätsprogrammen, Gaming, Zahlungen und institutionellen Programmen Anwendung finden. Diese breite Anwendungspalette unterstreicht das vielseitige Potenzial der Avalanche-Technologie.

Institutionelle Unterstützung und Wachstumsperspektiven

Die Beteiligung von Galaxy Digital an der Finanzierungsrunde deutet auf ein starkes institutionelles Interesse an Avalanche hin. Jason Urban, Global Head of Trading bei Galaxy, betonte die Bedeutung der Unterstützung von Avalanche für das zukünftige Wachstum der Blockchain-Industrie und die Notwendigkeit strategischer Ressourcen, um institutionelle Teilhabe und langfristiges Wachstum zu fördern.

Die Avalanche Foundation hat zusätzlich 40 Millionen US-Dollar für Entwickler bereitgestellt, die auf der Plattform aufbauen. Diese Anreize zielen darauf ab, die aktive Beteiligung und das Wachstum des Netzwerks zu fördern. Die Maßnahme soll Entwickler motivieren, die Plattform weiterzuentwickeln und innovative Anwendungen zu entwickeln.

Dezentrale Infrastruktur und Netzwerk-Upgrades

Der Launch von Uplink, einer dezentralen physikalischen Infrastruktur (DePIN) auf Avalanche, zeigt die Ambitionen der Plattform, über traditionelle Anwendungsbereiche hinauszugehen. Uplink zielt darauf ab, die Internetkonnektivität zu dezentralisieren, indem es Benutzer belohnt, die bestehende Netzwerke teilen und neue Infrastruktur bereitstellen. Der Start von Uplink in Kombination mit dem bevorstehenden Avalanche9000-Upgrade soll eine wesentliche Verbesserung des Avalanche-Ökosystems bewirken.

Der native Token AVAX verzeichnete nach Bekanntgabe der Finanzierungsrunde einen Kursanstieg von über 10 %. Mit einer Marktkapitalisierung von 21 Milliarden US-Dollar belegt Avalanche derzeit den 12. Platz unter den größten Kryptoassets. Die Kombination aus technologischen Verbesserungen, strategischen Investitionen und einer wachsenden Entwickler-Community positioniert Avalanche weiterhin als wichtigen Akteur im Blockchain-Sektor. Das Avalanche9000 Mainnet Upgrade ist für den 16. Dezember angesetzt.