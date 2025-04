uptraded-Gründerin wechselt zu Minimist, macht Marktplatz „dezentral“

Die KI-gestützte Plattform Minimist, die den Wiederverkaufsmarkt neu gestaltet, hat die Social Entrepreneurin Anna Greil als Mitgründerin und Chief Operating Officer gewonnen. Greil, Gründerin des nachhaltigen Modemarktplatzes uptraded mit über 20.000 Nutzern, wird ihre Plattform dabei „dezentraler“ machen und hat sie mehr in die Verantwortung der Community gegeben, sagt sie.

Es werde weiter Events geben, aber sie würde kein Investment mehr für uptraded suchen. Tatsächlich ist uptraded nunmehr lediglich eine von mehreren Gruppen in der Shareitt-App, wo Menschen digital zu untershciedlichsten Zwecken zusammenfinden.

Minimist wurde 2022 von Henrik Feldt und Stephan Hofmann gegründet und entwickelt einen “Snap-and-Sell”-Copiloten, der mit Hilfe von maschinellem Lernen den Verkauf von gebrauchten Artikeln auf verschiedenen Online-Plattformen vereinfacht. “Zu unseren nächsten Meilensteinen gehört die Aufnahme von Kunden aus der Warteliste in den Niederlanden, Schweden und Deutschland”, erklärt Greil.

In ihrer neuen Rolle wird Greil sich auf die Stärkung der Marktpräsenz von Minimist konzentrieren und ihre Expertise in die gemeinsamen strategischen Ziele einbringen. Zu ihren Prioritäten zählen die Sicherung öffentlicher und Forschungsgelder, der Aufbau eines starken Nutzer- und Partnernetzwerks sowie die Positionierung von Minimist als technologischer Vorreiter in Europas wachsender Wiederverkaufswirtschaft.

Sowohl Greil als auch Hofmann sind Teil des MARC Impact Programs, einer europäischen Initiative zur Unterstützung wachstumsstarker Impact-Unternehmen, die von der ERSTE Foundation, der Erste Social Finance Holding und dem Impact Hub Vienna ins Leben gerufen wurde.