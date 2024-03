Balsamikö: Österreichische Essigalternative aus Gmunden

Die Welt des Essigs bekommt einen österreichischen Twist, und zwar dank Balsamikö, einer Essigalternative aus Gmunden. Mit seinem „milden Geschmack und einer Prise Süße“ ziele Balsamikö darauf ab, den traditionellen italienischen Balsamico zu übertrumpfen und eine neue Ära in der Essigwelt einzuläuten.

Eine österreichische Essigalternative

Benjamin Brameshuber gründete die Benjamin Gut GmbH im Jahr 2015. Anfangs konzentrierte sich das Unternehmen auf exotische Fruchtessige wie Mango und Passionsfrucht. Dies führte zur Entwicklung der Marke Pura Vida, die sich auf die Herstellung und den Verkauf von Salatdressings spezialisierte.

Hier kommt der Balsamikö ins Spiel. Mit einem Fokus auf Innovation und Qualität möchte das Unternehmen die traditionelle Essiglandschaft aufmischen. Brameshuber erklärt: „Balsamikö hat unter fünf Prozent Säure – und ist somit kein Essig per se. Aber du kannst Balsamikö direkt für den Salat verwenden. Du musst ihn nicht süßen oder mit Wasser strecken, weil er zu sauer ist.“ Dieser Ansatz ermöglicht es, Balsamikö nicht nur als Essig, sondern auch als Essigzubereitung zu bezeichnen, was neue Anwendungsmöglichkeiten eröffne.

Verkauf on- und offline

Durch die Kombination von Weinessig mit Birnen- und Traubensaft entstehe ein einzigartiges Produkt mit einem fruchtigen Geschmack. Die Zutaten werden zu einem Konzentrat gekocht und anschließend karamellisiert, was dem Produkt seine besondere malzig karamellige Note verleihen soll. Die Verwendung von natürlichen Zutaten ohne künstliche Zusätze unterstreicht das Bestreben des Unternehmens nach Qualität und Authentizität.

Die Produktion erfolgt in Wien, wo das Unternehmen eng mit lokalen Lieferanten zusammenarbeitet, um die Frische und Qualität seiner Produkte zu garantieren. Eine Flasche Balsamikö kostet 7,99 Euro.

Trotz der Herausforderungen als Startup in der Lebensmittelbranche ist Brameshuber zuversichtlich und arbeitet daran, die Marke Balsamikö zu etablieren und neue Vertriebswege zu erschließen. Neben dem Verkauf in ausgewählten Geschäften und Supermärkten strebt das Unternehmen die Erschließung neuer Online-Märkte an. Über die Homepage des Unternehmens erhalten Salat- und Dressingbegeisterte die Möglichkeit, sich über exklusive Produkte zu informieren und Rezeptideen zu erhalten.

Der Gründer von Balsamikö tritt am 19. März bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.