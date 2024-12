„Bester Job der Welt“: Hirczi nach 15 Jahren Wirtschaftsagentur-CEO im Ruhestand

Nach mehr als 15 Jahren an der Spitze der Wirtschaftsagentur Wien wird Gerhard Hirczi (65) Ende 2024 seine Position als Geschäftsführer niederlegen. Der gebürtige Grazer hatte die Leitung der städtischen Standortagentur im September 2009 übernommen. Unter Hirczis Führung verzeichnete die Agentur beachtliche Erfolge bei der Internationalisierung des Wirtschaftsstandorts Wien. In seiner Amtszeit siedelten sich mehr als 2.850 internationale Unternehmen in der österreichischen Hauptstadt an.

Zu den wichtigsten Projekten seiner Amtszeit zählen die Realisierung des Technologiezentrums Seestadt, die Vienna Startup Labs und der Gewerbehof Seestadt. Auch die Gründung des internationalen Startup-Festivals ViennaUP geht auf seine Initiative zurück und hat zur Positionierung Wiens als Innovationsstandort beigetragen.

Der scheidende Geschäftsführer kann auf eine lange Karriere zurückblicken, die ihn zuvor in die Wirtschaftssektion des Bundeskanzleramts und als Konzernpersonalleiter zu Siemens Zentral- und Osteuropa führte. Seine Tätigkeit bei der Wirtschaftsagentur Wien beschreibt er rückblickend als „den besten Job der Welt“. Von der Branche verabschiedet sich Hirczi mit einem Churchill-Zitat:

„Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning“

„Unendlich viel zu sehen, zu lernen und zu erfahren“

„At the beginning of the beginning stand Ende der 1980er Jahre das Bundeskanzleramt, darauf folgte die Siemens AG Österreich und letztendlich die Stadt Wien in Form der wunderbaren Wirtschaftsagentur Wien. Ich hatte das Privileg, Franz Vranitzky, Albert Hochleitner, Gitti Ederer, Renate Brauner und zuletzt Peter Hanke als Chefs und Mentor:innen zu haben und dabei unendlich viel zu sehen, zu lernen und zu erfahren“, so Gerhard Hirczi in seiner Abschieds-Mail.

Und weiter: „Es war mir eine besondere Freude, einiges davon in den letzten eineinhalb Jahrzehnten an diese einzigartige Stadt weitergeben zu können – vom Technologiezentrum „Aspern IQ“ (dem ersten Gebäude in der Seestadt Aspern), über die großen Investitionsprojekte in den Life Sciences, die Positionierung Wiens als Business Location bis hin zu unserem jüngsten Baby, dem Startup-Festival ViennaUP.“

Gerhard Hirczis Engagement hat dazu beigetragen, dass sich Wien als internationaler Wirtschaftsstandort und Innovationsdrehscheibe nachhaltig weiterentwickeln konnte. Sein Gespür für die Bedürfnisse der Unternehmen, gerade auch in herausfordernden Zeiten, hat die Wettbewerbsfähigkeit Wiens gestärkt und die Rolle der Stadt als stabiler und nachgefragter Standort gefestigt , so Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke in einer Aussendung.

Die Nachfolge ist bereits geregelt: Mit 1. Jänner 2025 wird Dominic Weiss, derzeit Geschäftsführer der Urban Innovation Vienna GmbH (UIV), die Leitung der Geschäftsstelle übernehmen.