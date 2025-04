Revo Foods launcht vegane Alternative für High Performer

Das Wiener FoodTech-Unternehmen Revo Foods kündigt mit „The Prime Cut“ einen Neuzugang ihrer pflanzlichen Produktpalette an – und distanziert sich bewusst von klassischen Fleischersatzprodukten. Stattdessen fokussiert sich Revo Foods nun auf optimierte Nährstoffversorgung, um leistungsorientierte Konsument:innen anzusprechen. Der Launch erfolgt im April 2025.

„The Prime Cut“ ist als Paradigmenwechsel der pflanzlichen Ernährung angelegt. Niccolò Galizzi, Head of Food Tech bei Revo Foods, dazu: „Die meisten pflanzlichen Produkte stecken noch immer in einer Fleisch-gegen-Vegan-Debatte fest. Wir wollen darüber hinausgehen, das Imitieren beenden und etwas völlig Neues erschaffen. ‚The Prime Cut‘ ersetzt kein Steak – es wurde entwickelt, um Menschen optimal mit Nährstoffen zu versorgen, damit sie länger leben, klarer denken und besser performen können.“ Das Startup will weg vom Image veganer, aber gleichzeitig ungesunder Ernährung und mit „inneren Werten“ eine neue, funktional denkende Zielgruppe überzeugen.

Was ist drin?

Im Zentrum der Herstellung steht Mycoprotein – ein fermentiertes Pilzprotein mit essentiellen Aminosäuren. Laut Revo Foods braucht es verglichen mit anderen pflanzlichen Proteinen nur wenige Verarbeitungsschritte. Die Produktion erfolgt mittels patentierter 3D-Extrusionstechnologie bei niedrigen Temperaturen. So sollen alle wertvollen Nährstoffe im Produkt erhalten bleiben.

Eine Portion des neuen Produkts soll durch zugesetztes Mikroalgenöl den Tagesbedarf an Omega-3-Fettsäuren abdecken. Zusätzlich seien die Vitamine Folsäure, B6 und B12 zur Unterstützung kognitiver und metabolischer Funktionen enthalten. Der hohe Ballaststoffgehalt soll zusätzlich die Verdauung fördern.

Neue Positionierung im Lebensmittelmarkt

„The Prime Cut“ soll nicht im klassischen Segment für Fleischersatz platziert werden. Das Produkt findet sich künftig bei funktionalen Lebensmitteln wie Protein-Snacks und Nahrungsergänzungsmitteln wieder. Mit dieser Positionierung im Laden will das Wiener Startup zusätzlich den Fokus auf Leistungsoptimierung statt Fleischimitation hervorheben.

Revo Foods, gegründet 2021 in Wien, betreibt seit 2024 die sogenannte „Taste Factory“ – die weltweit erste industrielle Produktionsstätte für 3D-Extrusion von Lebensmitteln. Das Unternehmen hält drei Patente auf diese Technologie und vertreibt seine Produkte bereits über große europäische Handelsketten wie EDEKA, REWE, BILLA und SPAR. Ende 2024 wurde die Forschungspartnerschaft mit dem belgischen Unternehmen Paleo bekanntgegeben, für die es eine EU-Förderung in Höhe von 2,2 Millionen Euro gab.