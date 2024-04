Bitpanda: Frische FMA-Konzession deutet auf Handel mit echten Aktien hin

Es war manchen potenziellen Nutzer:innen bisher möglicherweise ein Dorn im Auge: Denn beim Wiener Krypto-Unicorn und Neobroker Bitpanda gibt es seit dem Start 2021 keine echten Aktien und ETF zum Investieren, sondern vielmehr für Laien eher schwierig zu verstehende so genannte Derivatsverträge. Deswegen muss bei den Angeboten von Bitpanda zu Aktien und ETFs stets ein kleines Sternchen samt Erklärtext darauf hinweisen, dass es sich nicht um echte Wertpapiere handelt, sondern lediglich digitale Abbilder davon.

Das könnte sich aber bald ändern. Denn einem Eintrag der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zufolge hat die zuständige Bitpanda-Tochter Bitpanda Financial Services GmbH eine Konzessionserweiterung erhalten . Diese befugt das in Wien ansässige Unternehmen künftig, folgende Dinge tun zu dürfen:

Bisher war es Bitpanda seit dem April 2021 lediglich laut FMA die „Annahme und Übermittlung von Aufträgen in Bezug auf Finanzinstrumente“ erlaubt. Deswegen hat das Wiener Fintech-Unternehmen bisher stets mit Partnerbanken zusammen gearbeitet – zuerst mit der BNP Paribas und später mit anderen Depotbanken. Das könnte sich nun nach der Konzessionserweiterung ändern, da die Bitpanda Financial Services GmbH nun selbst Finanzinstrumente wie etwa Aktien verwahren und Kundengelder halten darf.

Noch ist der aktuelle Status folgender:

“Bitpanda Stocks” sind keine Aktien, sondern Derivatsverträge, die es Dir ermöglichen, an den Kursbewegungen bestimmter Finanzinstrumente als Basiswerte (zB Aktien oder Exchange Traded Funds), zu partizipieren. Bitpanda Stocks sind weder an Börsen noch an anderen Handelsplätzen handelbar, können aber jederzeit zu den in den Bitpanda Financial Services Geschäftsbedingungen und dem Derivatsvertrag für A-Token genannten Bedingungen an Bitpanda zurückverkauft werden.“