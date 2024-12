Bitpanda startet mit VARA-Genehmigung in Vereinigten Arabischen Emiraten

Das Wiener Krypto-Unicorn Bitpanda setzt seine internationale Expansion fort und hat weniger als acht Monate nach Antragstellung eine grundsätzliche Genehmigung von der Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) erhalten. Nach Erhalt der offiziellen Lizenz wird Bitpanda in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) als Bitpanda Broker MENA DMCC operieren und damit erstmals Märkte außerhalb Europas erschließen.

Vereinigte Arabische Emirate sind wichtiges Krypto-Zentrum

Die VAE entwickeln sich zu einem führenden Zentrum für digitale Finanzen und den Handel mit Kryptowährungen. Deswegen ist die Genehmigung für Bitpanda von großer Bedeutung. Die Expansion folgt einer Reihe strategischer Schritte. Dazu gehören die Einrichtung des Büros in Dubai im DMCC Crypto Centre Anfang dieses Jahres, die Einstellung eines Teams regionaler Experten und der Aufbau wichtiger Partnerschaften mit Finanzinstituten und Krypto-Plattformen in der Region.

Eric Demuth, Co-Founder und CEO von Bitpanda, kommentiert: „In Europa haben wir uns den Ruf als vertrauenswürdigste und am stärksten regulierte Plattform für digitale Vermögenswerte erarbeitet. Jetzt weiten wir dieses bewährte Modell weltweit aus, wobei Dubai und die VAE als strategische Ausgangsbasis für unsere internationale Expansion dienen. Die Möglichkeiten sind immens und wir sind in einer einzigartigen Position, um sie zu nutzen – sowohl als Europas führender Krypto-Broker als auch als Top-Infrastrukturanbieter im Bereich der digitalen Vermögenswerte.“

Bitpanda expandiert erstmals außerhalb von Europa

Für Bitpanda sind die VAE als globales Zentrum für digitale Vermögenswerte die ideale Wahl für den ersten Schritt außerhalb Europas. Die klaren Regulierungsrichtlinien der VARA fördern Innovationen und legen gleichzeitig großen Wert auf den Schutz der Anleger:innen.

Fabian Reinisch, General Counsel von Bitpanda, fügt hinzu: „Die Tatsache, dass VARA in weniger als acht Monaten eine grundsätzliche Genehmigung erteilt hat, spiegelt die Stärke des fortschrittlichen Regulierungsrahmens von VARA und das unerschütterliche Engagement von Bitpanda für Compliance und Innovation wider. Seit über einem Jahrzehnt zeigen wir, dass ein Compliance-First-Ansatz der einzige Weg zu nachhaltigem und verantwortungsvollem Wachstum in unserer Branche ist. Jetzt weiten wir diesen Ansatz auf Märkte außerhalb Europas aus.“

Bitpanda hat es sich zum Ziel gemacht, in Übereinstimmung mit den höchsten regulatorischen Standards zu arbeiten. Außerdem will man die weltweite Einführung digitaler Vermögenswerte aktiv unterstützen. Das Unicorn will Investoren in den VAE und letztlich in der gesamten Region ein sicheres und unkompliziertes Trading-Erlebnis bieten.

Ein wichtiger Meilenstein in diesem Zusammenhang ist die kürzlich erfolgte Einführung von Bitpanda Fusion. Dabei handelt es sich um ein speziell für High-Volume- und Intraday-Trader entwickeltes Produkt. Es soll Liquidität über verschiedene Börsen hinweg bündeln, für wettbewerbsfähige Preise sorgen und maximale Flexibilität bieten. Dieses Angebot richtet sich besonders an ambitionierte Krypto-Trader im Nahen Osten und Nordafrika.