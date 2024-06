BlackWood Ventures: Frische 14,7 Mio. Euro für Startups in ganz Europa

Der netzwerk- und technologieorientierte Risikokapitalfonds „BlackWood” aus Kopenhagen verkündete den zweiten Abschluss seines ersten Fonds: BlackWood Ventures Fund I. Insgesamt enthält dieser 14,7 Mio. Euro, will aber für weitere Investitionen offenbleiben. Der VC hebt besonders seine Fähigkeit hervor, grenzüberschreitende Venture Deals effizient abzuschließen. BlackWood hat sich selbst zur Aufgabe gesetzt, „die nächste Innovationswelle in Europa zu entdecken und zu fördern.”

12 Investitionen in starke Startups seit 2023

Der Dealflow soll seit April 2023 konstant stark gewesen sein und bisher 12 Investitionen getätigt haben, die einen „systematischen Ansatz” verfolgen. Davon profitiert haben unter anderem Sirius, ein ClimateTech Startup aus den Niederlanden, das AI-Musik-Startup Snafu Records aus Schweden, Qaptis mit seiner CleanTech-Lösung aus der Schweiz, trips – eine Web 3.0. Plattform aus den USA, das FinTech Yonder mit seiner Kreditkartenlösung aus dem Vereinigten Königreich. Mit dem neu gewonnenen Kapitel aus dem zweiten Teil der Finanzierungsrunde möchte BlackWood Ventures in die „vielversprechendsten“ Start-ups in der Frühphase in ganz Europa investieren. Zu den Investor:innen der aktuellen Runde zählen Privatinvestor:innen aus den nordischen Ländern, Exitpreneurs und Family Offices.

Starker Dealflow bei BlackWood

Seit dem ersten Abschluss des Fonds sei der Dealflow bei BlackWood Ventures konstant stark. Dieser umfasse etwa 300 bewertete Startups pro Monat. Mithilfe eines firmeneigenen Auswahlverfahrens sucht BlackWood Ventures jene Startups aus, die für eine Investition infrage kommen. Die Annahmequote beträgt aktuell nach eigenen Angaben 0,2 Prozent.

Ein solides Netzwerk soll bei der Startup-Suche unterstützen

Zusammengearbeitet wird im Rahmen des „BlackWood Ventures Fund I” mit über 1200 Angel-Investor:innen und Risikokapitalfonds. Das Angel Network schlage auch oft Startups vor, auf die der VC ein Auge werfen sollte. Damit will der VC ein solides Netzwerk aufgebaut haben, das strategische Unterstützung und Co-Investitionsmöglichkeiten für die bietet. Mehr als 100 Partnerschaften soll es außerdem mit Accelerators, Universitäten und Inkubatoren in ganz Europa geben.

„BlackWood Ventures entwickelt sich zunehmend zu einem Katalysator für revolutionäre Unternehmen und Gründer:innen in ganz Europa“, so Bastian Larsen, Gründer und CEO von BlackWood. „Da der Zeitpunkt unserer Fondsauflegung perfekt auf die Marktbedingungen abgestimmt ist, befinden wir uns in einer außerordentlich vielversprechenden Position, um bedeutende Fortschritte in unseren Schwerpunktsektoren zu erzielen.” Dazu zählen vor allem FinTech-, CleanTech- und Web 3.0-Lösungen.