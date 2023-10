Bluesky: Alles Wissenswerte zum neuen X-Herausforderer

Twitter beziehungsweise X sorgen zwar laufend für Schlagzeilen, die User laufen aber in Scharren davon. Rund 12 Millionen Nutzer:innen könnten Medienberichten zufolge der Musk-Plattform bereits den Rücken gekehrt haben. Des einen Leid, des anderen Freud: Bluesky schickt sich an, sich als rudimentärer Twitter-Klon einen Namen zu machen. Derzeit funktioniert die Anmeldung aber nur über einen Invite – und recht viel zu sehen gibt es auch noch nicht. Wir fassen alles Wissenswerte zusammen.

1. Was ist Bluesky?

Bluesky ist ein dezentralisiertes Social-Media-Protokoll, das vom Bluesky Social Projekt entwickelt wird. Es befindet sich noch in der Entwicklung, aber das Ziel ist es, eine offenere und interoperable Social-Media-Plattform zu schaffen, die nicht von einem einzigen Unternehmen kontrolliert wird. Kurios: Bluesky ist als Nebenprojekt von Twitter gestartet, später wurde das Projekt ausgelagert – ausgerechnet an Twitter-Gründer Jack Dorsey.

2. Wie funktioniert Bluesky?

Bluesky basiert auf einem dezentralisierten Netzwerk von Servern, was bedeutet, dass kein einzelnes Unternehmen das Netzwerk kontrolliert. Dies macht es widerstandsfähiger gegen Zensur und Störungen. Bluesky verwendet außerdem eine Reihe von Verschlüsselungstechniken, um die Daten und die Privatsphäre der Nutzer zu schützen.

Bluesky basiert auf dem ActivityPub-Protokoll, das ein Standard für föderierte soziale Netzwerke ist. Das bedeutet, dass Bluesky-Server miteinander verbunden werden können, so dass Benutzer Personen auf anderen Bluesky-Servern folgen und mit ihnen interagieren können, auch wenn sie nicht von derselben Organisation verwaltet werden. Das ist schon bei der Anmeldung zu erkennen, wo der gewünschte Server ausgewählt werden muss. Und: Es braucht einen Invite, ohne den Code geht derzeit noch gar nichts. Es gibt auch eine Warteliste, bei der man sich anmelden kann. Die Apps für iOS und Android finden sich in den jeweiligen Stores zum Download.

3. Was sind die Vorteile von Bluesky?

Bluesky bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Social-Media-Plattformen, darunter:

Dezentralisierung: Bluesky wird nicht von einem einzigen Unternehmen kontrolliert, was es widerstandsfähiger gegen Zensur und Einmischung machen soll.

Interoperabilität: Bluesky ist so konzipiert, dass es mit anderen Social-Media-Plattformen interoperabel ist, was bedeutet, dass die Nutzer in der Lage sein sollen, ihre Daten zu verschieben und ihren Freunden über verschiedene Plattformen zu folgen.

Datenschutz: Bluesky verwendet laut eigener Aussage „eine Vielzahl von kryptographischen Techniken“, um die Daten und die Privatsphäre der Nutzer zu schützen.

4. Was kann Bluesky?

Noch nicht viel. Optisch erinnert die App frappant an Twitter, derzeit gibt es allerdings „nur“ die Kernfunktionen des früheren Social-Media-Stars. Nutzer:innen können posten, „retweeten“ – das heißt hier „reposten“ und natürlich liken und kommentieren. Es gibt Notifications und Feeds, die per Hashtag durchsucht werden. Bluesky ist derzeit also all das, was Twitter mal war. Künftig soll der Funktionsumfang anwachsen, angedacht sind laut Medienberichten „einzigartige Funktionen“, vor allem was die die Kontrolle der Nutzer über Daten und Moderation betrifft.

5. Wie wird Bluesky Geld verdienen?

„Verdienen“ im klassischen Sinn eher gar nicht. Bluesky ist eine Non-Profit-Organisation und wird daher keine Einnahmen aus Werbung oder Datenverkäufen erzielen. Stattdessen plant Bluesky, Einnahmen aus Zuschüssen, Spenden und Sponsorengeldern zu erzielen.

6. Wird Bluesky das neue, bessere Twitter, Pardon, X?

Schwer zu sagen. Das Potenzial scheint gegeben zu sein und die Nutzer:innen strömen zuhauf in Richtung neue Plattform. Das zeigt sich an den Zahlen: Mitte September hatte Bluesky laut eigener Aussage bereits über eine Million Nutzer:innen. Bis zu den Nutzerzahlen von X ist es aber noch ein ganzes Stück. Ganz und gar unklar ist, was in Elon Musk vorgeht – killt er X, könnte es mit Bluesky auch schnell gehen.