Blue Tomato goes refurbed: Secondhand Snowboards jetzt erhältlich

Die beiden österreichischen Unternehmen Blue Tomato und refurbed haben sich etwas Besonderes einfallen lassen: Reparierte und optimierte Snowboards lassen sich jetzt auf refurbed.at erwerben. Die Lebenszeit von Snowboards soll damit verlängert werden.

Nachhaltigkeit im Wintersport

Blue Tomato positioniert sich als Boardsport- und Lifestylespezialist, refurbed ist auf die Reparatur und Wiederverwertung von Elektronikprodukten spezialisiert. Mit dem neuen Angebot von „rundum erneuten” Skateboards möchten die beiden ihre gemeinsamen Ziele für mehr Nachhaltigkeit, Qualität und Kundenzufriedenheit verfolgen, heißt es in der Pressemitteilung.

Jedes gebrauchte Snowboard soll in der Werkstatt von Blue Tomato auf Schäden untersucht und anschließend rundum erneuert werden: „Der Belag wird – falls notwendig – mit Material aufgefüllt, die Kanten werden geschliffen und mittels Infrarot-Verfahren wird Wachs aufgetragen.”

Boards aus bereits etablierten „Snow Services” werden refurbished

Bereits seit 2020 bietet der stationäre und Online-Händler Blue Tomato die sogenannten „Snow Services“ an. Dazu gehören neben einem Snowboard-Verleih-Service auch die Option, gebrauchte Boards und Ski an Blue Tomato zurückzugeben („Swap Your Ride“). Fortan, wird das bereits bestehende Board- und Ski-Service erweitert, in dem künftig Boards aus dem Verleih-Service und dem Rückgabeservice für den exklusiven Online-Verkauf über refurbed angeboten werden – nachdem sie „refurbished”, also aufgewertet wurden. „Als internationaler Boardsport- und Lifestylespezialist sehen wir uns in der Verantwortung, rücksichtsvoll mit unseren Ressourcen umzugehen. Unsere ‚Snow Services‘ und die Zusammenarbeit mit refurbed sind ein weiterer Schritt in die Richtung das Leben unserer Boards zu verlängern“, so Mario Walkner, Business Development Supervisor bei Blue Tomato, zu der Partnerschaft.

Die auf refurbed.at angebotenen Snowboards sind bereits erhältlich und haben eine Garantie von mindestens 12 Monaten sowie ein 30-Tage-Rückgaberecht. Im Winter 2023/2024 sollen die Boards in limitierter Stückzahl verfügbar sein.