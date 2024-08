BMW testet humanoiden Roboter in US-Werk

BMW hat kürzlich in seinem Werk in Spartanburg, South Carolina, einen humanoiden Roboter von Figure AI getestet. Dieser soll potenziell die Automobilproduktion revolutionieren. Der Figure 02 Roboter wurde für die Integration in den Produktionsprozess getestet.

Laut Brett Adcock, Gründer und CEO von Figure AI, hat der Roboter bedeutende technische Fortschritte erzielt. Diese sollen es ihm ermöglichen, eine breite Palette komplexer Aufgaben vollständig autonom auszuführen. „Wir freuen uns, den Figure 02, unseren Roboter der zweiten Generation, vorzustellen, der kürzlich erfolgreiche Tests im BMW Group Werk Spartanburg abgeschlossen hat“, sagte Adcock.

Roboter sind seit den 1960er Jahren in Autofabriken im Einsatz, zum Beispiel für Schweißarbeiten bei General Motors. Heute arbeiten sie neben Menschen und übernehmen Aufgaben wie das Heben schwerer Teile oder präzises Schweißen und Kleben. Während die meisten wie große Mehrachsarme aussehen, wird nun eine neue Generation von zweibeinigen, zweiarmigen Robotern getestet.

Entlastung für menschliche Arbeitnehmer:innen

Während Tesla plant, im nächsten Jahr einen eigenen zweibeinigen Roboter für seine Produktionslinie zu entwickeln (wir haben berichtet), hat BMW einen Roboter von Figure AI in die Produktion eingebunden. Die Hände des Figure 02 Roboter haben sechzehn Freiheitsgrade (Bewegungsfreiheit eines Körpers im dreidimensionalen Raum). Außerdem soll der Roboter ähnlich stark wie Menschen sein.

BMW wollte herausfinden, wie ein humanoider Roboter in den Produktionsprozess integriert werden kann. Dazu gehörten die Kommunikation des Roboters mit der Produktionssoftware sowie mit menschlichen Arbeitnehmer:innen. Aber auch die Anforderungen für eine erfolgreiche Implementierung wurden ermittelt.

Der Figure Roboter hatte die Aufgabe, Blechbauteile in Vorrichtungen einzusetzen, als Teil des Prozesses zur Herstellung eines Fahrgestells. BMW erklärt, dass dies besondere Geschicklichkeit erfordert und dass es eine ergonomisch unangenehme und ermüdende Aufgabe für Menschen ist.

Die Testphase zeigte, dass der Roboter diese Aufgaben effizient erledigen kann, was ihn zu einer potenziellen Entlastung für menschliche Arbeitnehmer:innen macht. Die BMW Group hat ein Video des Figure 02 Roboters auf YouTube veröffentlicht.

BMW: Kein fester Zeitplan für Roboter

Nach Abschluss der Testphase ist der Figure 02 Roboter nicht mehr im Werk Spartanburg im Einsatz. BMW hat derzeit keinen festen Zeitplan für die Einführung humanoider Roboter in seinen Produktionslinien. Milan Nedeljković, BMW-Vorstandsmitglied und verantwortlich für die Produktion, erklärte: „Die Entwicklungen im Bereich der Robotik sind sehr vielversprechend. Mit einem frühen Testbetrieb ermitteln wir jetzt mögliche Anwendungen für humanoide Roboter in der Produktion. Wir möchten diese Technologie von der Entwicklung bis zur Industrialisierung begleiten.“