BYD Seagull: Das 10.000-Dollar E-Auto-Modell ist Bestseller in China

Das günstige Elektromodell des chinesischen Elektroauto-Hersteller BYD hat im November 2024 einen Verkaufsrekord erzielt: Der „Seagull“ übertraf sogar Fahrzeuge mit fossilem Antrieb, wie die China Passenger Car Association (CPCA) berichtete.

Marktanteil gesteigert

Im vergangenen Monat sollen mehr als 56.000 BYD Seagull-Modelle verkauft worden sein, was einem Plus von 38 Prozent gegenüber November 2023 entspricht. Der Preis beginnt bei 9.700 US-Dollar, was das Auto zu einem der preisgünstigsten auf dem Markt macht.

Durch die gesteigerten Verkaufszahlen ist BYD nun der Hersteller mit den meistverkauften Autos in China – im September hatte noch Elon Musks Tesla Model Y diesen Titel inne. Doch langsam wendet sich das Blatt. Im Jahresvergleich gingen die Verkaufszahlen von Tesla um 11 Prozent auf 44.576 zurück. Der große Vorteil von BYD: Der Seagull liegt preistechnisch vor dem Model Y von Tesla.

Verbrenner verlieren schnell an Beliebtheit

Zwar gibt es auch in China nach wie vor Personen, die sich benzinbetriebene Fahrzeuge anschaffen, doch diese verlieren rasch an Beliebtheit. Die Verkäufe gingen bis November um 15 Prozent zurück. Zu den Top 20 unter den Verbrennern zählen der Nissan Sylphy, der Volkswagen Lavida, der Volkswagen Passat, der Changan CS75 Plus und der Volkswagen Sagitar.

Fünf der zehn Topseller von BYD

Währenddessen stammen fünf der zehn meistverkauften Fahrzeuge in China von BYD. Der Song Plus (40.265) und der Qin Plus (36.787) belegten den dritten bzw. vierten Platz.

Ein Blick auf die weltweiten monatlichen Verkaufszahlen zeigt: Im November 2024 verkaufte BYD insgesamt 506.804 „grüne“ Fahrzeuge, darunter Elektroautos (EVs) und Plug-in-Hybride (Plug-ins), und brach damit den Oktober-Rekord.

Wachstum schreitet rasant voran

BYD mit Sitz in Shenzhen hat es geschafft, mit mehr als 3,7 Millionen verkauften Fahrzeugen in den ersten 11 Monaten des Jahres 2024 zu einem der weltweit führenden Elektroauto-Hersteller zu werden. Sogar etablierte Konkurrenten wie Honda und Ford hat BYD fast überholt.

Das gesetzte Verkaufsziel des Unternehmens für 2024 beträgt vier Millionen Einheiten. Ob BYD das Rennen mit Tesla um den Titel des weltweiten EV-Verkaufsführers gewinnt, wird sich erst im neuen Jahr zeigen, denn Tesla veröffentlicht keine monatlichen Zahlen.

Seagull kommt 2025 nach Europa