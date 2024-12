Tesla Model Q: 25.000-Dollar-Auto soll im Frühjahr 2025 kommen

Das Hin und Her rund um das schon lange sagenumwobene 25.000-Dollar-Auto von Tesla hört nicht auf. Wie wir im Oktober berichtet haben, hat Tesla-Chef Elon Musk dem Billig-Modell kürzlich eine Absage erteilt. Doch nun scheint das totgeglaubte Model Q wieder auf dem Tisch zu sein. Auf einem Investor:innen-Meeting der Deutschen Bank hat der Autokonzern laut t3n Pläne für ein kompaktes E-Auto konkretisiert. Das Model Q soll demnach in der ersten Jahreshälfte 2025 auf den Markt kommen.

Elon Musk hatte Model Q eigentlich dementiert

Schon seit Jahren gibt es Spekulationen, dass Tesla ein günstiges Einstiegsmodell zum Preis von 25.000 US-Dollar plant. Elon Musk hatte den Start eines erschwinglichen Fahrzeug für 2025 zeitweise in Aussicht gestellt. Zuletzt hatte Musk entsprechende Berichte aber dementiert. Ein reguläres 25.000 Dollar-Auto sei „sinnlos“. Stattdessen werde man sich auf Robotaxis konzentrieren. Jetzt könnte aber doch ein kompaktes und günstiges E-Auto kommen.

Einem Bericht von Global China EV zufolge soll Teslas IR-Chef Travis Axelrod im Rahmen eines Anleger:innen-Meetings der Deutschen Bank entsprechende Pläne des E-Auto-Bauers ausgeführt haben. Demnach werde Tesla in der ersten Jahreshälfte 2025 ein Model Q launchen. Das E-Auto soll weniger als 30.000 Dollar kosten. Auf dem US-Markt seien nach Subventionen sogar rund 25.000 Dollar möglich. Ob das Model Q zeitnah auch in Europa auf den Markt kommt, geht aus den bisher bekannt gewordenen Informationen nicht hervor. In China könnte das Model Q sogar für unter 20.000 Dollar auf den Markt kommen.

Tesla will gegen VW ID 3 und BYD Dolphin antreten

Axelrod zufolge wird das Model Q jedenfalls 15 Prozent kleiner und 30 Prozent leichter als das Model 3 sein. Die Länge soll knapp vier Meter betragen. Die Herstellungskosten sollen deutlich geringer sein und nur gut die Hälfte jener des Model 3 ergeben. Ausgerüstet mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus mit einer Kapazität von 53 beziehungsweise 75 Kilowattstunden soll das Model Q eine Reichweite von rund 500 Kilometern erreichen. Zum Vergleich: Die neue Model-3-Version in der Langstreckenausführung soll mit einer Akkuladung über 700 Kilometer weit kommen.

Das Model Q soll wohl gegen den VW ID 3 und den BYD Dolphin antreten. In China werden von beiden Fahrzeugen monatlich rund 20.000 Modelle verkauft. Mit einem günstigen E-Auto könnte es Tesla leichter fallen, sein Ziel von 20 bis 30 Prozent Zuwachs im Jahr 2025 zu erreichen.