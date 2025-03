CACHUU! will mit getrocknetem Pestomix überzeugen

Das Startup CACHUU! aus Nordrhein-Westfalen will mit seinem innovativen Pestomix gegen Lebensmittelverschwendung ankämpfen. Gründerin Marion Graf setzt auf getrocknete Bio-Zutaten, die mit Wasser und Öl angerührt werden können – so bleibt das Pesto länger haltbar und individuell portionierbar.

Nun will sie mit ihrer Teilnahme bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen ihr One-Woman-Unternehmen in der DACH-Region bekannt machen und hofft auf ein Investment.

Pesto neu gedacht

Herkömmliches Pesto aus dem Supermarkt hat oft eine begrenzte Haltbarkeit, und nicht selten landen angebrochene Gläser im Müll. Für selbstgemachtes Pesto fehlt im Alltag oft die Zeit. Dieses Problem erkannte Marion Graf und entwickelte mit CACHUU! eine nachhaltige Alternative.

Ihr Pestomix besteht aus gefriergetrockneten Kräutern und Gewürzen in zertifizierter Bio-Qualität sowie einem hohen Anteil von 50 Prozent an gerösteten Cashewkernen. Die Zubereitung ist einfach: Die Mischung wird mit Wasser und Öl angerührt und kann vielseitig eingesetzt werden – als Pesto, Aufstrich, Dip, Marinade, Dressing oder als würzige Trockenmischung zum Verfeinern von Gerichten. „So hat man immer nur genau so viel Pesto, wie man gerade braucht“, so Marion Graf.

„Wir haben ein Produkt mit Haltung entwickelt“

Nachhaltigkeit steht bei CACHUU! im Mittelpunkt. Die verwendeten Cashewkerne stammen aus einem Social Enterprising Projekt in Westafrika und werden direkt vor Ort verarbeitet, anstatt den Umweg über Asien zu nehmen. Das spart laut Gründerin nicht nur 16.000 Seemeilen CO2-Ausstoß, sondern sorgt auch dafür, dass mehr Wertschöpfung in den Anbaugebieten bleibt.

Auch die Verpackung ist durchdacht: Die stilvollen Keramiktöpfe werden in Deutschland aus Westerwälder Ton hergestellt, sind cadmiumfrei und wiederverwendbar. Der Korkdeckel stammt aus Portugal.

“Mir ist es wichtig, dass wir mit CACHUU! ein Produkt mit Haltung entwickelt haben. (…) Und dazu noch ganz fantastisch schmeckt“, so Marion Graf auf ihrer Website. Sie hat 2024 gegründet und konnte schon 12.000 Einheiten verkaufen, wie sie in der Show stolz erzählt. Zwei Wochen nach Verkaufsstart bekam sie ihr erstes Listing bei einem Großhändler und steht mittlerweile zum Beispiel in allen Denns-Filialen Nordrhein-Westfalens.

Acht vegane Sorten

Mit acht verschiedenen Sorten, darunter mediterrane, exotische und süße Varianten, spricht CACHUU! eine breite Zielgruppe an. Die Preise auf ihrer eigenen Website liegen je nach Portionsmenge zwischen 10,90€ und 14,90€. Alle Pestos sind vegan. Zudem enthält der Pestomix bewusst wenig Salz, sodass jeder individuell nachwürzen kann.

Marion Graf hat bereits 80.000€ in die Produktentwicklung und das Wachstum investiert. Mit einem Investment der 2 Minuten 2 Millionen-Investor:innen möchte sie ihre Marke weiter vergrößern und bekannter machen. Sie fordert 60.000€ für 20 Prozent Unternehmensanteile.

Christian Jäger lobt: „Das schmeckt wirklich vorzüglich.“ Geschmacklich kann das Produkt alle überzeugen. Mit Sympathie und Witz punktet die Gründerin zusätzlich. Doch bekommt CACHUU! tatsächlich ein Investment, um die Marke weiter auszubauen?

Marion Graf tritt am 11. März bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.