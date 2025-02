Rekorddeal: SUN minimeal sichert sich 4 Millionen Euro

Das Vorarlberger Startup SUN minimeal sorgt für eine Premiere in der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen: Mit einem Rekordinvestment von 4 Millionen Euro erhält das Unternehmen das höchste Einzelinvestment in der Geschichte der Sendung.

Ein smarter Snack aus Bregenz

Hinter SUN minimeal stehen Maike und Wolfgang Grabher aus Bregenz. Ihr Produkt: essfertige, nährstoffkomplette Mahlzeiten für unterwegs, die in jede Hosentasche passen. Die Snacks basieren auf Sonnenblumenprotein, sind rein pflanzlich und frei von Zuckerzusätzen sowie künstlichen Inhaltsstoffen.

Mit ihrer Idee setzt das Gründerduo auf eine einfache, aber effektive Lösung für Menschen, die gesunde Ernährung in ihren Alltag integrieren möchten, ohne auf Komfort zu verzichten. Jede Portion enthält genau 100 kcal und ist so zusammengestellt, dass sie alle essenziellen Nährstoffe in optimaler Dosierung liefert. Wolfgang, der gelernter Koch ist, legte besonderen Wert darauf, dass die Mahlzeiten nicht nur gesund, sondern auch schmackhaft sind.

11 Jahre Entwicklung

Die Idee entstand bereits 2008, als Wolfgang Grabher sich auf eine Antarktisreise vorbereitete. Nach elf Jahren Entwicklung ist das Produkt nun marktreif. 2024 setzte das Unternehmen bereits 16 Millionen Euro um.

SUN minimeal soll Konsument:innen bis zu 50 % der Kosten für gesunde Ernährung sparen, Lebensmittelabfälle reduzieren und den Ressourcenverbrauch um bis zu 95 % verringern. Das Unternehmen bezieht seine Zutaten aus nährstoffreichen Schwarzerdeböden und produziert in der Schweiz unter höchsten Qualitätsstandards.

Zusätzlich setzt SUN minimeal auf moderne Technologie: Mit eigenen Tokens, den SUN Coins, können die minimeals erworben werden. Die Gründer:innen sehen darin eine mögliche Schnittstelle zwischen Nahrungsmittel- und Finanzsystemen.

Investoren wetteifern um den Deal

Die Grabhers fordern 4 Millionen Euro für 6,5 % der Firmenanteile – eine sehr hohe Bewertung. Drei Investoren zeigen besonderes Interesse: Christian Jäger bietet 4 Millionen für 7,5 %, Erich Falkensteiner für 10 % und Matthias Muther für 8 %.

Das Ehepaar entscheidet sich schließlich für das Angebot von Jäger, der sich mit Falkensteiner zusammenschließt. Während Jäger bringt das Kapital und unternehmerisches Know-how, während Falkensteiner mit seiner weitreichenden Vernetzung das Wachstum des Startups vorantreiben kann.

Ein historischer Moment für die Show

Der Deal stellt das höchste Einzelinvestment in der Geschichte der Sendung dar. Wolfgang Grabher zeigt sich begeistert: „Ja, wir freuen uns da riesig drüber und schauen jetzt, dass wir das gemeinsam mit allen Partnern umsetzen können. (..) Unglaubliche Emotionen – toll, dass wir dabei sein dürfen!“

Mit diesem Investment will das Gründungsteam das Netzwerk ausbauen und ihre Öffentlichkeitsarbeit verstärken. Ob das Startup mit seinem Konzept den Markt nachhaltig verändern kann, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Fest steht: Dieser Deal wird in die Geschichte von 2 Minuten 2 Millionen eingehen.

Die Gründer:innen von Sun minimeal treten am 27. Februar bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.