Canva übernimmt GenAI-Startup Leonardo.ai

Canva will seine Aktivitäten im Bereich der generativen AI (GenAI) verstärken und hat zu diesem Zweck das in diesem Sektor etablierte Startup Leonardo.ai übernommen, berichtet TechCrunch. Die finanziellen Bedingungen des Deals wurden nicht bekannt gegeben, aber Cameron Adams, Mitgründer und Chief Product Officer von Canva, sagte, dass es sich um eine Mischung aus Bargeld und Aktien handelt. Alle 120 Mitarbeiter:innen von Leonardo.ai werden zu Canva wechseln, auch das Führungsteam.

Leonardo.ai trainiert Modelle für Bilderstellung

„Leonardo.ai wird unabhängig von Canva weitergeführt und konzentriert sich auf schnelle Innovation, Forschung und Entwicklung, jetzt unterstützt durch die Ressourcen von Canva“, so Adams gegenüber TechCrunch. „Wir werden weiterhin alle bestehenden Tools und Lösungen von Leonardo anbieten. Mit dieser Übernahme wollen wir Leonardo dabei helfen, seine Plattform weiterzuentwickeln und das Nutzerwachstum mit unserer Investition zu vertiefen, unter anderem durch den Ausbau des API-Geschäfts und die Investition in die Forschung und Entwicklung grundlegender Modelle.“

Das in Sydney ansässige Leonardo.ai, das 2022 an den Start ging, sollte sich ursprünglich auf die Erstellung von Videospiel-Assets konzentrieren. Die Founder des Startups lernten sich bei der Arbeit in einem Videospielunternehmen kennen. Doch dann beschloss das Team von Leonardo.ai, die Plattform so auszubauen, dass sie weitere Szenarien abdeckt, wie die Erstellung und das Training von KI-Modellen für die Bilderstellung in Branchen wie Mode, Werbung und Architektur.

Canva unterstützt Kreative mit AI

Heute bietet Leonardo.ai Tools für die Zusammenarbeit und eine private Cloud für Modelle, einschließlich Videogeneratoren, sowie Zugang zu APIs, mit denen Kund:innen ihre eigene technische Infrastruktur auf der Plattform von Leonardo.ai aufbauen können. Man will sich insofern von generativen KI-Kunstplattformen durch das Maß an Kontrolle abheben, das man den Nutzer:innen gibt. Die Live-Canvas-Funktion ermöglicht es den Nutzer:innen beispielsweise, eine Textaufforderung einzugeben und dann eine schnelle Skizze zu erstellen, wie das Endergebnis aussehen soll. Während die User ihre Skizzen anfertigen, erstellt die Plattform ein fotorealistisches Bild auf der Grundlage von Text und Skizzenvorgaben in Echtzeit.

Canva selbst hat Kreative bei der Einführung von generativer KI relativ stark unterstützt und für die nächsten Jahren 200 Millionen Dollar bereitgestellt, um Kreative auszuzahlen, die zustimmen, dass ihre Inhalte zum Training der KI-Modelle des Unternehmens zum Einsatz kommen. Leonardo.ai hat mehr als 19 Millionen registrierte Nutzer:innen, und mit den Tools des Unternehmens sind mehr als eine Milliarde Bilder entstanden. Vor der Übernahme hat das Startup mehr als 38,8 Millionen Dollar von Geldgebern wie Smash Capital, Blackbird, Side Stage Ventures, TIRTA Ventures, Gaorong Capital und Samsung Next erhalten.

Zweite Akquisition in diesem Jahr

Die Lösungen der Jungfirma sollen künftig zum Magic Studio von Canva beitragen. Canva investiert seit Dezember 2022 in generative KI-Tools, angefangen mit dem Copywriting-Assistenten Magic Write. Mit Blick auf einen Börsengang hat das Unternehmen seine Entwicklungsanstrengungen in den letzten Monaten sowohl durch interne Projekte als auch durch Übernahmen verstärkt. Im Februar 2021 übernahm Canva Kaleido, den Hersteller eines Dienstes zur Entfernung von Hintergründen per Drag-and-Drop für Bilder und Videos.

Leonardo.ai ist die insgesamt achte Akquisition von Canva und die zweite in diesem Jahr, drei Monate nach dem Kauf des britischen Designunternehmens Affinity für geschätzte 380 Millionen Dollar. Zu Canva gehören außerdem das Präsentations-Startup Zeetings, die kostenlosen Foto-Websites Pixabay und Pexels sowie die in Tschechien ansässige Produkt-Mockup-App Smartmockups.