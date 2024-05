Canva gibt Einstieg ins B2B-Business bekannt und launcht Canva Enterprise 

Im Laufe des erstmalig statfindenden „Canva Create” Events in Los Angeles gab Canva einen zusätzlichen Geschäftszweig bekannt und stellte ein neues Tool für Unternehmen vor: „Canva Enterprise”. Die neue Plattform will damit drei Ökosysteme für seine Unternehmenskund:innen vereinen: Design-Tools, KI-Tools und Workflow-Tools. Der Launch stellt die größte Innovation des Unternehmens seit einem Jahrzehnt dar, heißt es per Aussendung. Canva wurde 2023 gegründet und ist eine (teilweise) kostenlose Online-Plattform für visuelle Kommunikation und Zusammenarbeit.

Was kann das neue Canva Enterprise

Canva hat einen neuen Schwerpunkt gesetzt und möchte sich fortan „auf die Befähigung eines jeden Unternehmens” konzentrieren. Dazu wurde die Plattform Canva Enterprise entwickelt, die „neue, auf die Arbeit zugeschnittene Erlebnisse und noch professionellere Designs” bieten möchte. Teil davon sind Canva-Kurse und Work Kits, eine Reihe von neuen Lernprodukten und -diensten. Auch die aktuellen Produkte wie die Visual Suite, die es Nutzer:innen ermöglicht, eine Vielzahl von visuellen Inhalten zu erstellen, und das KI-gestützte Magic Studio, das den Designprozess vereinfachen und beschleunigen soll, wurden durch Upgrades optimiert. Diese umfassen Bearbeitungsvorschläge, verbesserte Videobearbeitung, neue KI-Funktionen, Integrationsmöglichkeiten von Dritttools wie Salesforce sowie zusätzliche Apps. Zu den Erweiterungen zählen Apps von Amazon Ads, Google und Meta, die zum Beispiel sofortiges Feedback zu Designs geben können. Auch die Anzahl der Zugänge im Canva Workspace wurde durch einen skalierbaren Cloud-Speicher aufgestockt, da Canva Enterprise vor allem auch die komplexen Bedürfnisse großer Organisationen erfüllen will – insbesondere in Bezug auf Datenschutz, Berichterstattung, Verwaltung und Markenmanagement. Eingesetzt werden dafür Sicherheitstools wie MFA, SCIM, SSO und Canva Shield.

Markteintritt für breite Masse im August 2024

Es wurden zudem Suites für einzelne Geschäftsbereiche entwickelt; unter den ersten befinden sich: HR, Marketing, Creatives und Sales. Während es für HR Vorlagen für Onboarding-Decks und Stellenausschreibungen geben soll, sind für Sales Pitch-Decks und für Marketing Social Media Templates und Kalender für Kampagneninhalte vorgesehen. Canva Enterprise wird es im Abonnement geben: Für die erste Million Nutzer:innen, die das „geheime Portal auf ihrer Canva-Homepage entdecken”, ab heute. Alle anderen werden die neuen Funktionen ab August 2024 zukaufen können.

„Steigende Nachfrage nach visuellen Inhalten”

Der von Canva selbst beauftragte Visual Economy Report zeigt, dass 92 Prozent der Führungskräfte gewisse Designkenntnisse auch von Mitarbeiter:innen ohne professionelle Design-Ausbildung erwarten. Canva Enterprise hat sich zum Ziel gesetzt, auf diesen Bedarf einzugehen. „Während die Nachfrage nach visuellen Inhalten steigt, ist die Navigation durch die Komplexität von Organisationen eine größere Herausforderung als je zuvor. Wir haben das Design-Ökosystem in unserem ersten Jahrzehnt demokratisiert und freuen uns nun darauf, die fragmentierten Ökosysteme von Design, KI und Workflow-Tools für jede Organisation in unserem zweiten Jahrzehnt zu vereinen“, so Melanie Perkins, Mitbegründerin und CEO von Canva.

Canvas Weg zum Erfolg

Vor ungefähr 18 Monaten launchte Canva die Visual Suite, die bereits auf Designs im Arbeitskontext spezialisiert war. Dadurch konnte die Plattform laut Unternehmensangaben mehr als 95 Millionen neue Nutzer:innen für sich gewinnen – eine Zahl, für die das Unternehmen fast neun Jahre gebraucht hat. Canva hat heute mehr als 185 Millionen monatlich aktive User:innen und einen Jahresumsatz von mehr als 2,3 Milliarden US-Dollar. Durch seine Visual Suite und das Magic Studio will das Unternehmen auch folgenden Meilenstein geschafft haben: 95 Prozent der Fortune-500-Unternehmen geben an, Canva im Arbeitskontext zu nutzen. Dazu gehören unter anderem GAFAM, die fünf größten und einflussreichsten Technologieunternehmen der Welt. Für Canva sei dies ein wichtiger Schritt in der Unternehmensstrategie, ebenso wie die kürzliche Aquise von „Affinity”, einer Grafikdesign-Software. Sie soll Canva auch für professionelle Grafikdesigner:innen attraktiv machen und launchte heute mit der Version 2.5 ebenfalls neue Bearbeitungsoptionen.